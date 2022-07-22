Афиша Москвы: музыкальный фестиваль VK Fest и балет в Большом

Балет

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева впервые выступит в Большом театре России.

Коллектив представит три спектакля классического репертуара в редакции ведущих мировых хореографов («Спящая красавица», «Дон Кихот» и «Лебединое озеро»), а также покажет свою недавнюю премьеру - постановку «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона».

Большой театр

м. «Охотный Ряд», Театральная площадь, 1.

31 июля - 7 августа.

19.00.

От 2500.

Фестиваль

В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России пройдет иммерсивный фестиваль «Гуляй город», посвященный 450-летию Молодинской битвы, одного из величайших сражений в истории нашей страны. Культурно-историческая программа фестиваля воссоздаст атмосферу времен Руси XVI века. В программе мероприятия театрализованная военно-историческая реконструкция, лекторий, ярмарка изделий современных дизайнеров и многое другое.