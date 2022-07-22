Афиша Москвы: музыкальный фестиваль VK Fest и балет в Большом

В этом году музыкальный фестиваль VK Fest одновременно проходит в трех городах в формате digital-моста: Санкт-Петербург - Москва - Сочи. На экранах можно будет танцевать под музыку из других городов. Или же слушать живые выступления артистов. Если подробнее остановиться на московском концерте, то тут гостей ждут исключительно звезды - для вас споют группа «Руки Вверх!», Егор Крид (на фото), Баста, Niletto, Джони, Клава Кока, Ваня Дмитриенко и десятки других музыкантов и блогеров. В Сочи вход на концерты свободный, а в Москве и Питере придется приобретать билеты.
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- Парк Горького
- м. «Октябрьская», ул. Крымский Вал, 9.
- 23, 24 июля. 12.00.
- От 800.
Балет
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева впервые выступит в Большом театре России.
Коллектив представит три спектакля классического репертуара в редакции ведущих мировых хореографов («Спящая красавица», «Дон Кихот» и «Лебединое озеро»), а также покажет свою недавнюю премьеру - постановку «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона».
- Большой театр
- м. «Охотный Ряд», Театральная площадь, 1.
- 31 июля - 7 августа.
- 19.00.
- От 2500.
Фестиваль
В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России пройдет иммерсивный фестиваль «Гуляй город», посвященный 450-летию Молодинской битвы, одного из величайших сражений в истории нашей страны. Культурно-историческая программа фестиваля воссоздаст атмосферу времен Руси XVI века. В программе мероприятия театрализованная военно-историческая реконструкция, лекторий, ярмарка изделий современных дизайнеров и многое другое.
- г. Чехов, поселок Песоченка.
- 30 июля. 10.00 - 22.00.
- Вход свободный.