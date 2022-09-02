Афиша Москвы: моноспектакль Сергея Маковецкого и велофестиваль

Активно встретить осень можно на велофестивале 4 сентября - подготовлена большая развлекательная программа. В 12.00 на Тестовской улице (м. «Международная») откроется фестивальный городок, где для участников подготовили развлекательную программу, конкурсы с призами, фудкорт и другие активности. В 13.00 стартует велосипедная прогулка по перекрытой дороге - машин не будет.

На финише перед главным входом ВДНХ организуют работу фестивального городка. Там участников, которые приехали с велопрогулки, будут ждать разнообразные развлечения. Можно приехать на велосипеде, самокате или роликах; участие на электросамокатах и электровелосипедах запрещено. Участие - бесплатно, но надо зарегистрироваться на сайте mosvelofest.ru.

Спектакль

Моноспектакль Сергея Маковецкого называется «Неслучайная встреча». Народный артист подготовил программу, где покажет себя в разных амплуа. Зритель услышит рассуждения о кино и театре, об артистической кухне изнутри, воспоминания о знаковых встречах с интересными людьми. Также в программе сценические миниатюры - стихи и отрывки из прозы в исполнении актера, редкие кадры из короткометражек, в которых он был задействован.

Московский международный Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр.8. 5 сентября.19.00. От 2000.

Концерт

Певица и композитор Ирина Дубцова поет только живьем. В этом можно убедиться в первую субботу сентября. Дубцова исполнит старые хиты «О нем», «Люби меня долго», «Я тоже его люблю», а также новые песни. Певица всегда тепло общается с публикой и заряжает своей энергетикой.

«16 тонн»

м. «Краснопресненская», ул. Пресненский Вал, 6, стр.1. 3 сентября. 20.00. От 2500.