Афиша Москвы: концерты-съемки и рок-фестиваль

Похохочем в компании Степаненко и Бузовой

Есть шанс не только услышать классику российского юмора от артистов с большим стажем работы на ТВ, но и попасть в телевизор. Начинаются съемки новых выпусков музыкально-юмористической передачи «Парад юмора» для канала «Россия 1».

Первый концерт - в ближайшую субботу. Более 20 артистов будут петь и шутить. В концерте участвуют Сергей Дроботенко, Анастасия Макеева, Юрий Аскаров, Ольга Бузова, Петр Дранга, Святослав Ещенко, Глеб Матвейчук, Люся Чеботина, Светлана Рожкова и многие другие. Также шутят, а заодно ведут шоу Карен Аванесян и Елена Степаненко.

КЦ «Меридиан»

м. «Калужская», ул. Профсоюзная, 61.

27 августа. 19.00.

От 900.

Рок-фестиваль

Сразу четыре рок-группы сыграют на первом фестивале «Музыка с сильным характером». Это «Чайф», Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы» и «Моральный кодекс». Выбор билетов большой - есть танцпол, фан-зона, партер и места в разных зонах стадиона.