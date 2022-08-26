Афиша Москвы: концерты-съемки и рок-фестиваль

Похохочем в компании Степаненко и Бузовой
Есть шанс не только услышать классику российского юмора от артистов с большим стажем работы на ТВ, но и попасть в телевизор. Начинаются съемки новых выпусков музыкально-юмористической передачи «Парад юмора» для канала «Россия 1».
Первый концерт - в ближайшую субботу. Более 20 артистов будут петь и шутить. В концерте участвуют Сергей Дроботенко, Анастасия Макеева, Юрий Аскаров, Ольга Бузова, Петр Дранга, Святослав Ещенко, Глеб Матвейчук, Люся Чеботина, Светлана Рожкова и многие другие. Также шутят, а заодно ведут шоу Карен Аванесян и Елена Степаненко.
- КЦ «Меридиан»
- м. «Калужская», ул. Профсоюзная, 61.
- 27 августа. 19.00.
- От 900.
Рок-фестиваль
Сразу четыре рок-группы сыграют на первом фестивале «Музыка с сильным характером». Это «Чайф», Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы» и «Моральный кодекс». Выбор билетов большой - есть танцпол, фан-зона, партер и места в разных зонах стадиона.
- «ВЭБ Арена»
- м. «Зорге», ул. 3-я Песчаная, 2А.
- 26 августа. 19.00.
- От 1500.
Стендап-шоу
Последнее воскресенье лета можно весело провести на юмористическом концерте под открытым небом - в Зеленом театре ВДНХ пройдет StandUp Show. Выступление молодых известных комиков оценят ценители модных шуток. Участники шоу: Стас Старовойтов, Расул Чабдаров, Артем Винокур, Вика Складчикова, Валя Сидоров, Алексей Стахович, Тимур Джанкезов.
- Зеленый театр ВДНХ
- м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119, стр. 545.
- 28 августа. 20.00.
- От 2000.