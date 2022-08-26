Афиша Москвы: концерты-съемки и рок-фестиваль

А на ВДНХ пройдет StandUp Show.
Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Похохочем в компании Степаненко и Бузовой

Есть шанс не только услышать классику российского юмора от артистов с большим стажем работы на ТВ, но и попасть в телевизор. Начинаются съемки новых выпусков музыкально-юмористической передачи «Парад юмора» для канала «Россия 1».

Первый концерт - в ближайшую субботу. Более 20 артистов будут петь и шутить. В концерте участвуют Сергей Дроботенко, Анастасия Макеева, Юрий Аскаров, Ольга Бузова, Петр Дранга, Святослав Ещенко, Глеб Матвейчук, Люся Чеботина, Светлана Рожкова и многие другие. Также шутят, а заодно ведут шоу Карен Аванесян и Елена Степаненко.

  • КЦ «Меридиан»
  • м. «Калужская», ул. Профсоюзная, 61.
  • 27 августа. 19.00.
  • От 900.

Рок-фестиваль

Сразу четыре рок-группы сыграют на первом фестивале «Музыка с сильным характером». Это «Чайф», Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы» и «Моральный кодекс». Выбор билетов большой - есть танцпол, фан-зона, партер и места в разных зонах стадиона.

  • «ВЭБ Арена»
  • м. «Зорге», ул. 3-я Песчаная, 2А.
  • 26 августа. 19.00.
  • От 1500.

 

    Стендап-шоу

    Последнее воскресенье лета можно весело провести на юмористическом концерте под открытым небом - в Зеленом театре ВДНХ пройдет StandUp Show. Выступление молодых известных комиков оценят ценители модных шуток. Участники шоу: Стас Старовойтов, Расул Чабдаров, Артем Винокур, Вика Складчикова, Валя Сидоров, Алексей Стахович, Тимур Джанкезов.

    • Зеленый театр ВДНХ
    • м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119, стр. 545.
    • 28 августа. 20.00.
    • От 2000.
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