Афиша Москвы: концерт Трофима и путешествия по Москве-реке

Летом есть возможность слушать хиты любимых исполнителей на свежем воздухе, к тому же обильных дождей нам синоптики не обещают. Популярный шансонье Сергей Трофимов споет под открытым небом в Зеленом театре ВДНХ. Заслуженный артист РФ исполняет композиции в разных стилях, и большинство этих песен становятся шлягерами.

Концертная программа приурочена к отмечавшемуся прошлой сенью юбилею Сергея, поэтому и называется «55 на Бис!». Артист обещает вечер в теплой дружеской атмосфере под хиты «Город Сочи», «Не рассказывай», «Голуби», «Снегири», «Ветер в голове» и многие другие. Также прозвучат новые песни.

Зеленый театр ВДНХ

м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119.

8 июля. 20.00. От 1800.

Фестиваль

Посетители городского фестиваля Музея транспорта Москвы «Ретрорейс» словно попадут на московские улицы 60-х и 70-х годов - здесь будет выставлено много автомобилей и городской техники тех лет. Для любителей экскурсионного сопровождения будут работать опытные гиды.

Также гостей фестиваля ждут специальные мастер-классы, студия автомоделирования и даже концерт. Юные посетители смогут прокатиться на педальных машинках Музея автомобильных историй. Для удобства гостей будет организован бесплатный трансфер от станции метро «Университет».

Воробьевы горы м. «Университет».

9 июля. 10.00 - 21.00. Бесплатно.

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Прогулка

Предлагаем совместить «два в одном» - прогулку на теплоходе и танцы под хиты Дмитрия Маликова. Первый час путешествия по Москве-реке можно

будет любоваться окрестностями, а потом на просторной палубе начнется концерт Дмитрия. «Ты одна, ты такая», «До завтра», «Звезда моя далекая» - эти и многие другие шлягеры артист обязательно для вас исполнит.

Корабль «Рио»

м. «Выставочная», набережная Тараса Шевченко, 23А. Причал «Мост Багратион»

8 июля. 19.00 От 5000.

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