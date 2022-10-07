Афиша Москвы: концерт, посвященный Магомаеву и выставка икон

На концерте, посвященном 80-летию со дня рождения легендарного певца и композитора Муслима Магомаева, прозвучат песни и арии из его репертуара. В концерте принимают участие Лев Лещенко (на фото), Григорий Лепс, Emin, Валерия, Александр Серов, Эльчин Азизов, Владимир Винокур, Ольга Кормухина, Зара, группа «Земляне», Ваня Дмитриенко и многие другие звезды. Ведущие концерта - Татьяна Веденеева и Владимир Березин. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра, будет вестись телесъемка.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино»,

ул. Международная, 20.

29 октября. 19.00. От 1800.

Выставка икон

Экспозиция современного христианского искусства «Лики Марии - образы Света» объединит собрание изображений Богородицы художницы Вероники Пономаревой-Коржевской с ранее неисследованными сюжетными композициями, названия для которых взяты из подлинных текстов Священного Писания. На выставке будет представлен мультимедийный контент, призванный раскрыть смысл евангельских событий. Выставка бесплатная, но нужно будет купить билет на вход в музей.