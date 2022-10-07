Афиша Москвы: концерт, посвященный Магомаеву и выставка икон

На концерте, посвященном 80-летию со дня рождения легендарного певца и композитора Муслима Магомаева, прозвучат песни и арии из его репертуара. В концерте принимают участие Лев Лещенко (на фото), Григорий Лепс, Emin, Валерия, Александр Серов, Эльчин Азизов, Владимир Винокур, Ольга Кормухина, Зара, группа «Земляне», Ваня Дмитриенко и многие другие звезды. Ведущие концерта - Татьяна Веденеева и Владимир Березин. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра, будет вестись телесъемка.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино»,
- ул. Международная, 20.
- 29 октября. 19.00. От 1800.
Выставка икон
Экспозиция современного христианского искусства «Лики Марии - образы Света» объединит собрание изображений Богородицы художницы Вероники Пономаревой-Коржевской с ранее неисследованными сюжетными композициями, названия для которых взяты из подлинных текстов Священного Писания. На выставке будет представлен мультимедийный контент, призванный раскрыть смысл евангельских событий. Выставка бесплатная, но нужно будет купить билет на вход в музей.
- «Центре искусств. Москва»
- м. «Кропоткинская», ул Волхонка, 15.
- 9 октября - 9 ноября. 12.00 - 18.00. 500.
Фестиваль классической музыки
В России в 22-й раз состоится Международный музыкальный фестиваль ArsLonga. В Москве программа в течение 1,5 мес. будет представлена на нескольких концертных площадках, включая зал «Зарядье» и Большой зал Консерватории. А региональная программа продлится до апреля. Фестиваль откроется концертом в Большом зале Консерватории: в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина прозвучит Первая симфония Иоганнеса Брамса.
- В рамках фестиваля пройдут концерты, творческие встречи и мастер-классы с участием знаменитых музыкантов и профессоров ведущих музыкальных вузов. Расписание площадок и мероприятий на сайте arslongafest.com.
- 6 октября - 20 ноября. От 500.