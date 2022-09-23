Афиша Москвы: концерт Мацуева и музыкальный спектакль про любовь

Билеты на концерты пианиста-виртуоза лучше приобретать заранее, иначе останутся только дорогие или их вообще не будет. Народный артист РФ играет так, что вдохновляются даже те зрители, кто впервые придет на концерт Мацуева.

Программа называется «И классика, и джаз», и еще есть доступные по цене билеты. Мацуев давно стал мировым символом эталонной фортепианной игры, поэтому приобщаться к классике лучше вместе с ним. Этот концерт посвящен Международному дню музыки, два часа будут звучать не только классические произведения, ставшие визитной карточкой артиста, но и джазовые импровизации.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

2 октября. 19.00.

От 3500.

Музыкальный спектакль про любовь

Главные роли в спектакле-концерте под названием «Ночь любви в Париже» - у Дмитрия Харатьяна, Екатерины Гусевой, также участвуют звезды оперных театров в сопровождении симфонического оркестра. Специальный экстравагантный номер представит балерина Илзе Лиепа.

Это история о создании памятника «Рабочий и колхозница» и его триумфальном участии во Всемирной выставке в Париже в 1937 году. В основе сюжета - легенды, мифы и правда, которую получили после погружения в документы. Памятник оживет и запоет, появятся персонажи скульптора и архитектора монумента Веры Мухиной и Бориса Иофана. Прозвучат отрывки из оперы-буфф «Рабочий и колхозница».

Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская набережная, 52, стр. 8.

26 сентября. 19.00.

От 5000.

Оркестр Спивакова играет Шостаковича

Отличное мероприятие для любителей классической музыки - концерт к 116-летию со дня рождения композитора Шостаковича. Выступает Национальный филармонический оркестр России, художественный руководитель и главный дирижер - Владимир Спиваков. Солисты: сопрано Анна Аглатова, меццо-сопрано Полина Шамаева, тенор Михаил Губский. В программе прозвучат и марш, и вальс, и полька, и другие музыкальные композиции.