Афиша Москвы: концерт Гарика Сукачева и шахматы

Шахматы и джаз
Два фестивальных дня в саду «Эрмитаж» будут звучать джаз и идти одновременные сеансы игры в шахматы. Так проходит третий фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz. Душевная импровизационная джазовая музыка будет звучать в исполнении именитых коллективов. Также в фестивальные дни в саду споют Леонид Агутин, Федук с джазовой программой, Антоха МС и многие другие. Любой желающий сможет сыграть шахматную партию с именитыми гроссмейстерами.
- Сад «Эрмитаж»
- м. «Маяковская», ул. Каретный Ряд, 3, стр. 1.
- 30, 31 июля. 15.00.
- 3000.
Концерт Гарика Сукачева
Под открытым небом на концертной площадке Summer Stage пройдет большой концерт рок-музыканта Гарика Сукачева. Артист в компании своих виртуозных музыкантов обещает живой звук, старые хиты и новые композиции.
- Summer Stage
- м. «Дубровка», ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 58.
- 31 июля. 20.00.
- От 2000.
Фестиваль науки и технологий
Geek Picnic - международный научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. Фанаты роботов будут удивлены крутыми экземплярами. К примеру, робот-андроид будет ловить роботов-рыб в большом аквариуме, тактильный робот Аморфус даст всем себя погладить. В павильоне «Фантастика» писатели поговорят о создании книг и фильмов в этом жанре.
В VR-зоне можно совершить виртуальное путешествие по метавселенным: организаторы расскажут, как создать аватара, какие этические нормы существуют в VR-мире. Виртуальной и дополненной реальности будет много: на выставках, играх, тренажерах и мастер-классах для детей и взрослых. Организуют 10 лекториев: эксперты расскажут о киберспорте, биотехнологиях. К примеру, в IT-лектории заявлена актуальная тема - как реально «войти в Ай-Ти» и как проверить IT-курсы на предмет дальнейшего трудоустройства. В зоне стартапов по традиции весело: покажут, как с помощью фитоинсталляций вырастить укроп и салат прямо на стенах дома и взять урожай в поход в рюкзаках-теплицах.
- Парк искусств «Музеон»
- м. «Октябрьская», ул. Крымский Вал, 2.
- 30, 31 июля.
- 10.00 - 22.00.
- 1500.