Афиша Москвы: концерт Гарика Сукачева и шахматы

Шахматы и джаз

Два фестивальных дня в саду «Эрмитаж» будут звучать джаз и идти одновременные сеансы игры в шахматы. Так проходит третий фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz. Душевная импровизационная джазовая музыка будет звучать в исполнении именитых коллективов. Также в фестивальные дни в саду споют Леонид Агутин, Федук с джазовой программой, Антоха МС и многие другие. Любой желающий сможет сыграть шахматную партию с именитыми гроссмейстерами.

Сад «Эрмитаж»

м. «Маяковская», ул. Каретный Ряд, 3, стр. 1.

30, 31 июля. 15.00.

3000.

Концерт Гарика Сукачева

Под открытым небом на концертной площадке Summer Stage пройдет большой концерт рок-музыканта Гарика Сукачева. Артист в компании своих виртуозных музыкантов обещает живой звук, старые хиты и новые композиции.