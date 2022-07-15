Афиша Москвы: концерт Агутина и «Дачное Царицыно»

Помимо многочисленных платных зон отдыха у бассейнов и водоемов на природе, есть благоустроенные места, где не надо платить за вход. Однако конкуренция за свободные места под солнцем у воды в выходные дни высокая. В июле специалисты признали пригодными для купания девять зон отдыха в столице. Путяевский пруд, озеро Белое, зоны отдыха Мещерское и Тропарево, пляжи Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3, Большой городской пруд, Школьное озеро и озеро Черное в Зеленограде. Временно запрещено купаться на пляже Левобережный - из-за сильного прогрева зацвела вода.

Список зон отдыха у воды и специально оборудованных мест для жарки шашлыка можно найти на сайте mos.ru.

Концерт Леонида Агутина

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Артист споет под открытым небом Зеленого театра парка Горького. Будут и проверенные временем хиты, и новинки. Музыкант всегда поет живьем, общается с публикой. Концерт Леонид дает в свой день рождения - 16 июля ему исполнится 54 года. А значит, и настроение будет праздничное, и жена Анжелика Варум будет среди зрителей и гостей на сцене.