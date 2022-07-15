Афиша Москвы: концерт Агутина и «Дачное Царицыно»

Помимо многочисленных платных зон отдыха у бассейнов и водоемов на природе, есть благоустроенные места, где не надо платить за вход. Однако конкуренция за свободные места под солнцем у воды в выходные дни высокая. В июле специалисты признали пригодными для купания девять зон отдыха в столице. Путяевский пруд, озеро Белое, зоны отдыха Мещерское и Тропарево, пляжи Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3, Большой городской пруд, Школьное озеро и озеро Черное в Зеленограде. Временно запрещено купаться на пляже Левобережный - из-за сильного прогрева зацвела вода.
- Список зон отдыха у воды и специально оборудованных мест для жарки шашлыка можно найти на сайте mos.ru.
Концерт Леонида Агутина
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Артист споет под открытым небом Зеленого театра парка Горького. Будут и проверенные временем хиты, и новинки. Музыкант всегда поет живьем, общается с публикой. Концерт Леонид дает в свой день рождения - 16 июля ему исполнится 54 года. А значит, и настроение будет праздничное, и жена Анжелика Варум будет среди зрителей и гостей на сцене.
- Зеленый театр парка Горького
- м. «Октябрьская», ул. Крымский Вал, 9, стр. 33.
- 16 июля. 19.30. 4500.
Долгий дачный фестиваль
На фестивале «Дачное Царицыно» хотят возродить интерес
к интеллектуальному дачному отдыху, как было на этой территории
в конце XIX - начале ХХ века. Десять дней с утра и до позднего вечера здесь пройдут десятки спектаклей для детей и взрослых, лекции, концерты, танцы, тренировки. Выступят джазовые исполнители Сергей Манукян, Алла Рид, композитор Григорий Гладков с детскими песнями, оркестр им. Олега Лундстрема. Полное расписание - на сайте музея-заповедника «Царицыно».
- Музей-заповедник «Царицыно»
- м. «Орехово», ул. Дольская, 1.
- 15 - 24 июля. 10.00 - 22.00. Вход свободный.