Афиша Москвы: городские фестивали и концерт Макарских

Цветы и варенье из гречки

На этой неделе в Москве проходят сразу два больших городских фестиваля. «Московское варенье» завершится 7 августа, а «Цветочный джем: тропическое лето» - 11 сентября. На площадках «Московского варенья», как нетрудно догадаться, представлены сладости: помимо варенья, будут мороженое, ягоды, мед, пахлава, чурчхела, рахат-лукум и многое другое. Гости смогут бесплатно попробовать, а при желании и купить более 300 видов варенья. Хитом фестиваля обещает стать варенье из гречки.

На разных городских площадках можно поучаствовать в кулинарных батлах, танцевальных мастер-классах, посмотреть театральные постановки. Фестиваль «Цветочный джем» поразит размахом: здесь создадут целые города из цветов. К примеру, на Новом Арбате будет цветочный городок под названием «Засахаренное лето». Самую большую композицию ищите на Манежной площади, где ландшафтные дизайнеры вдохновились дубайским парком Miracle Garden и создали мини-город из цветов.

Площадки фестиваля на сайте moscowseasons.com

3 - 11 сентября. Вход: свободный.

Концерт

Антон и Виктория Макарские приглашают на «Живой семейный концерт». Артисты поют о любви, о семье. Будет много дуэтных композиций, а также сольных номеров. После концерта Вика и Антон всегда общаются с поклонниками, не отказывают в фото.

Московский Дом книги

м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, 8.

6 - 7 августа. 18.00.

3000.