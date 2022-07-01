Афиша Москвы: фестиваль Hot Moscow Fest и йога в парке

Занятия напрямую зависят от погоды, так как проводятся в парках. Тренировки проходят, когда за окном от +18 и выше. Пока прогноз благоприятный: все занятия состоятся по расписанию. Необходимо взять с собой коврик и надеть удобную одежду. Тренировки можно выбрать на любой вкус и в удобный день: от хатха-йоги до инсайд-флоу. В саду «Эрмитаж» есть энерго-йога, в Бабушкинском парке - медитация и релаксация, в парке Дубки - здоровая спина. Расписание уроков йоги узнавайте на сайте yogavparkah.ru.

29 июня - 31 августа.

Бесплатно

Спектакль по советским мультикам

В Союзмультпарке на ВДНХ премьера музыкального спектакля для детей «Мировое турне». Зрителей ждет много песен, шуток, а еще яркие декорации и встреча с персонажами мультфильмов. По сюжету Шапокляк, Карлсон и их друзья собирают музыкальную группу, чтобы покорить мир зажигательными хитами, и отправляются в турне, где знакомятся с достопримечательностями разных стран и делятся своими талантами. Дети станут участниками веселого и познавательного музыкального круиза.

ВДНХ, м. ВДНХ, пр-т Мира, 119.

1 - 24 июля. 12.00, 14.00, 14.30, 16.30, 17.00, 19.00.

800.

Фестиваль Hot Moscow Fest

Мероприятия мультиформатного фестиваля Hot Moscow Fest будут идти три дня. На территории в 28 га вырастет целый город, разделенный на 11 тематических зон. Пройдут мастер-классы, лекции, выступления олимпийских чемпионов, модельеров и других экспертов. На музыкальной сцене фестиваля выступят 40 популярных артистов. Планируют установить мировой рекорд: крупнейший в мире просмотр короткометражного кино под открытым небом.

Самая большая зона фестиваля - «Зожные батлы», будет отдана 30 видам спорта. Гостями станут футболисты «Спартака» и другие именитые спортсмены.

В зоне барбекю будут одновременно проходить десятки дегустаций и кулинарных мастер-классов. Будет даже чемпионат России по барбекю. Мероприятия можно посетить бесплатно, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте hot-fest.ru.

«Открытие Арена» м. «Спартак», Волоколамское шоссе, 69.

8 - 10 июля. Бесплатно.

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