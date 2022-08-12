Афиша Москвы: фестиваль фейерверков и концерт Агузаровой

Фестиваль фейерверков

Два дня в Москве будет идти Международный фестиваль фейерверков. Восемь пиротехнических команд из разных стран мира будут удивлять красочными шоу. Программа фестиваля и днем, и вечером весьма разнообразная. Кстати, ее режиссер - Илья Авербух. Запланированы шоу дронов, концерты Басты и группы «Градусы», театрализованное шоу, мастер-классы, конкурсы, театральные и танцевальные программы, выставочные и культурные зоны. Тематика фестиваля - традиции и культурное наследие народов нашей страны. Это отразится на всей программе, в том числе на шоу, мастер-классах и меню фуд-корта.

Братеевский каскадный парк

м. «Борисово»,

ул. Борисовские Пруды, 31.

13, 14 августа. 14.00.

От 600.

Поет Жанна Агузарова

Жанна Агузарова вышла из временной изоляции и вернулась к активной концертной деятельности. Вот и площадку выбрала, где помимо VIP-мест за столиками и в дорогом партере есть относительно бюджетный танцпол. В парке «Красная Пресня» королева рок-н-ролла споет хиты «Верю я», «Черный кот», «Желтые ботинки», «Чудесная страна», «Мне хорошо рядом с тобой» и другие. Также будут новые песни и много разговоров по душам.