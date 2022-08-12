Афиша Москвы: фестиваль фейерверков и концерт Агузаровой

Фестиваль фейерверков
Два дня в Москве будет идти Международный фестиваль фейерверков. Восемь пиротехнических команд из разных стран мира будут удивлять красочными шоу. Программа фестиваля и днем, и вечером весьма разнообразная. Кстати, ее режиссер - Илья Авербух. Запланированы шоу дронов, концерты Басты и группы «Градусы», театрализованное шоу, мастер-классы, конкурсы, театральные и танцевальные программы, выставочные и культурные зоны. Тематика фестиваля - традиции и культурное наследие народов нашей страны. Это отразится на всей программе, в том числе на шоу, мастер-классах и меню фуд-корта.
- Братеевский каскадный парк
- м. «Борисово»,
- ул. Борисовские Пруды, 31.
- 13, 14 августа. 14.00.
- От 600.
Поет Жанна Агузарова
Жанна Агузарова вышла из временной изоляции и вернулась к активной концертной деятельности. Вот и площадку выбрала, где помимо VIP-мест за столиками и в дорогом партере есть относительно бюджетный танцпол. В парке «Красная Пресня» королева рок-н-ролла споет хиты «Верю я», «Черный кот», «Желтые ботинки», «Чудесная страна», «Мне хорошо рядом с тобой» и другие. Также будут новые песни и много разговоров по душам.
- Парк «Красная Пресня»
- м. «Выставочная», ул. Мантулинская, 5.
- 13 августа. 20.00.
- От 2700.
Концерт Ярослава Сумишевского
Песни Ярослава давно ушли в народ. «Стены», «Лети» (посвящена супруге Наталье, которая погибла в аварии полтора года назад), «Ты не суди меня», «А сердце болит» и другие. В ближайшее время Сумишевский споет в Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе, Геленджике, Пятигорске, Евпатории, Севастополе, Ялте, Симферополе, Краснодаре и других городах. Будет концерт и под открытым небом в Москве.
- Зеленый театр ВДНХ
- м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119.
- 17 августа. 20.00.
- От 4200.