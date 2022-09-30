Афиша Москвы: детский фестиваль с Безруковым и концерт Цыгановой

Программа Большого Детского фестиваля расписана на целых два месяца. Пятый по счету фестиваль соберет на разных площадках столицы лучшие театральные коллективы, которые покажут спектакли для юных зрителей. Также в программе - детское кино, анимация, цирковое шоу. Идея фестиваля - собрать все лучшее, что делается в нашей стране для детей и юношества в разных жанрах. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России Сергей Безруков.

Откроется форум 29 сентября спектаклем Екатеринбургского ТЮЗа «Питер Пен в Кенсингтонском саду» на сцене Московского Губернского театра. А 2 октября дважды за день на сцене Театра Олега Табакова покажут спектакль «Голубой щенок» (на фото - фрагмент постановки).

Расписания площадок, спектаклей и кино на сайте grandkidsfest.ru.

29 сентября - 27 ноября.

От 500.

Концерт

Вика Цыганова споет в исторической оранжерее ВДНХ, где глаз радуют витражи, фонтан, множество растений. Оранжерею с концертной площадкой еще называют «тропиками на ВДНХ». Программа Цыгановой называется «Приходите в мой дом!». Певица исполнит новые песни и проверенные временем хиты - «Любовь и смерть», «Эх, раз», «Северный ветер», «Это Родина моя» и многие другие.

ВДНХ

м. «ВДНХ», проспект Мира, 119.

1 октября. 19.00.

От 2000.

Спектакль

В театре «Школа драматического искусства» состоится премьера спектакля «История одной комнаты», который поставил хореограф Артем Игнатьев для труппы театра «Балет Москва».

Получился мистический альманах: несколько историй о событиях, произошедших с разными людьми в одном месте. Одна комната объединила семьи, возлюбленных, друзей и даже случайных прохожих. Общаются герои на языке танца и музыки.