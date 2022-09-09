Афиша Москвы: день рождения столицы и концерт памяти Кобзона

Москва отмечает 875-й день рождения, 9, 10 и 11 сентября запланировано множество мероприятий на различных уличных городских площадках. Москвичей и гостей столицы ждут мастер-классы, кулинарные шоу, анимационные программы, спектакли и многое другое. Подготовлены различные развлекательные и образовательные программы. Поздравят Москву с праздником известные артисты и ведущие театры. К примеру, на Тверской поставят различные арт-объекты. В любом случае скучно в эти дни в Златоглавой точно не будет.

Расписание мероприятий Дня города на сайте moscowsea-sons.com.

9 - 11 сентября. Бесплатно.

Концерт

11 сентября народному артисту СССР Иосифу Кобзону исполнилось бы 85 лет. В этот день в Кремлевском дворце вновь будут звучать песни из репертуара легендарного артиста. На сцену выйдут друзья и коллеги Иосифа Давыдовича: Лев Лещенко, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Николай Басков, Надежда Бабкина, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Владимир Винокур, Григорий Лепс, Александр Буйнов,

Валерия, Стас Михайлов, Наташа Королева и многие другие.

Поторопитесь - в продаже остались билеты только в партере.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1. 11 сентября. 18.00.

От 6000.

Спектакль

Для детей старше 6 лет в Малом театре показывают спектакль «Буратино». Постановка народного артиста СССР Юрия Соломина порадует красивыми декорациями, музыкой и знакомыми всем персонажами повести Алексея Толстого - Буратино, папой Карло, Мальвиной, Пьеро, Карабасом-Барабасом и котом Базилио.

Малый театр

м. «Театральная», Театральный проезд, 1.

11, 25 сентября. ￼ 11.00.

От 100.