Афиша Москвы: Билан под открытым небом и литературный вечер на ВДНХ

Событие недели

Дима Билан умеет и разбередить душу лирическими композициями, и заставить танцевать под зажигательные ритмы. «Невозможное возможно», «Я просто люблю тебя», «Молния», Believe и еще пару десятка хитов можно будет услышать в живом исполнении единственного российского победителя «Евровидения». Концерт пройдет под открытым небом: места за столиками давно разобрали, но еще остался танцпол у сцены.

Shore House

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

19 августа. 19.00.

5000.

Музыкальный вечер

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На литературно-музыкальном вечере под названием «Я жил как жил...» прозвучат произведения поэта и сценариста Геннадия Шпаликова. Он прожил всего 37 лет, а его стихи помнят миллионы людей. «А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу...», «По несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места...» - эти строки знают в нашей стране все. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова будет читать стихи Шпаликова и петь песни, ставшие народными благодаря таланту того, кто написал для них слова.

Зеленый театр ВДНХ

м. «ВДНХ», пр. Мира, 119.

20 августа. 18.00.

От 3600.

Фестиваль

Фестиваль Hot Moscow Fest 2022 будет идти три дня. За это время здесь выступят 40 популярных артистов - Даня Милохин, Мот, Рита Дакота, Andro, Elman и многие другие. На огромной территории в 28 гектаров рядом с ареной вырастет целый город, разделенный на 11 тематических зон: барбекю, спорт, музыка, кино, мода, искусство... Самая большая зона фестиваля - «Зожные батлы» - отдана спорту: будет представлено 30 дисциплин.

В зоне барбекю пройдут дегустации и мастер-классы звездных шеф-поваров, а еще состоится чемпионат России по барбекю. Совместно с Фестивалем уличного кино будет организован 4-часовый просмотр короткометражного авторского кино под открытым небом.

Всем, кто хочет попасть на фестиваль, нужно зарегистрироваться на сайте hot-fest.ru.