Афиша Москвы: Билан под открытым небом и литературный вечер на ВДНХ

Событие недели
Дима Билан умеет и разбередить душу лирическими композициями, и заставить танцевать под зажигательные ритмы. «Невозможное возможно», «Я просто люблю тебя», «Молния», Believe и еще пару десятка хитов можно будет услышать в живом исполнении единственного российского победителя «Евровидения». Концерт пройдет под открытым небом: места за столиками давно разобрали, но еще остался танцпол у сцены.
- Shore House
- м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
- 19 августа. 19.00.
- 5000.
Музыкальный вечер
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
На литературно-музыкальном вечере под названием «Я жил как жил...» прозвучат произведения поэта и сценариста Геннадия Шпаликова. Он прожил всего 37 лет, а его стихи помнят миллионы людей. «А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу...», «По несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места...» - эти строки знают в нашей стране все. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова будет читать стихи Шпаликова и петь песни, ставшие народными благодаря таланту того, кто написал для них слова.
- Зеленый театр ВДНХ
- м. «ВДНХ», пр. Мира, 119.
- 20 августа. 18.00.
- От 3600.
Фестиваль
Фестиваль Hot Moscow Fest 2022 будет идти три дня. За это время здесь выступят 40 популярных артистов - Даня Милохин, Мот, Рита Дакота, Andro, Elman и многие другие. На огромной территории в 28 гектаров рядом с ареной вырастет целый город, разделенный на 11 тематических зон: барбекю, спорт, музыка, кино, мода, искусство... Самая большая зона фестиваля - «Зожные батлы» - отдана спорту: будет представлено 30 дисциплин.
В зоне барбекю пройдут дегустации и мастер-классы звездных шеф-поваров, а еще состоится чемпионат России по барбекю. Совместно с Фестивалем уличного кино будет организован 4-часовый просмотр короткометражного авторского кино под открытым небом.
Всем, кто хочет попасть на фестиваль, нужно зарегистрироваться на сайте hot-fest.ru.
- Стадион «Открытие Банк Арена»
- м. «Спартак», Волоколамское ш., 69.
- 26 - 28 августа.
- Вход: бесплатный.