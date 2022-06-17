Афиша Москвы: Баста в «Лужниках» и концерт Малинина

Баста в «Лужниках»

Автор и исполнитель Баста (Василий Вакуленко) сыграет самый масштабный концерт в своей карьере. Музыкант выступит на Большой спортивной арене стадиона «Лужники». Поклонников ждет больше двух часов хитов от Басты и несколько его выступлений с друзьями-звездами.

С Бастой хором поклонники обычно поют песни: «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лед», «Хендсап», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо» и многие другие. В день концерта в Москве обещают ясную погоду без дождей.

БСА «Лужники» м. «Спортивная», ул. Лужники, 24. 18 июня. 19.00. От 1500.

Концерт Малинина на свежем воздухе

«Белый конь», «Напрасные слова», «Леди Гамильтон», «Поручик Голицын», «Забава» - эти песни из репертуара Александра Малинина его поклонники знают наизусть.

Подпевать музыканту можно будет на его концерте под открытым небом. Малинин поет русские романсы проникновенно, проживая их смысл. На концерте прозвучат известные и новые песни - к примеру, «Улыбка Бога - радуга».

Зеленый театр ВДНХ м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119. 24 июня. 20.00. От 1000.

Фестиваль пионов и ирисов

В «Аптекарском огороде» стоит облако сногсшибательных ароматов. Там начался ежегодный фестиваль пионов и ирисов. Лучшие цветоводы Москвы познакомят посетителей со старыми, проверенными временем сортами пионов: с шикарными махровыми цветами, с японской формой цветка, с загадочными кактусовидными формами, с гибридами.

Цветоводы покажут коллекцию сортов отечественной селекции. Будут и редкие сорта зарубежной селекции. Цветоводы со стажем ответят на вопросы по выращиванию и агротехнике цветов, проконсультируют по выбору сортов.

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» м. «Проспект Мира», пр-т Мира, 26, стр. 1. По 23 июня. 10.00 - 21.00. От 300.

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