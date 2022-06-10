Афиша Москвы: джазовое лето и концерт Носкова

А в День России, 12 июня, в городских парках Москвы пройдут выступления артистов.

В начале лета на Moscow Jazz Festival выступят более 700 джазовых музыкантов из России и зарубежья. Среди звезд фестиваля наши известные соотечественники: Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Евгений Маргулис, Мариам Мерабова, Алексей Чумаков, трио Даниила Крамера, квинтет Сергея Жилина, Олег Аккуратов и многие другие артисты.

Также джаз исполнят известные зарубежные музыканты. Программа фестиваля насыщенная. На концерты в парке «Зарядье», «Музеон», Новопушкинском сквере и на ВДНХ вход свободный. Для посещения выступлений на день в саду «Эрмитаж», а также на открытие и закрытие в зале «Зарядье» нужно купить билет.

Сад «Эрмитаж»

м. «Пушкинская», ул. Каретный Ряд, 3.

14 — 18 июня. 15.00 — 22.00.

От 2000.

Концерт

Николай Носков дает концерт под открытым небом в Зеленом театре ВДНХ. Ряд музыкальных произведений Носкова прозвучит в новых акустических версиях: «Это здорово», «Снег», «Паранойя», «А на меньшее я не согласен», «Дай мне шанс», «Я тебя люблю». Прозвучат хиты и новые песни. Будет и «Живой» — гимн нынешнего Николая Носкова, который успешно прошел реабилитацию после инсульта и сумел вернуться на сцену.

Зеленый театр ВДНХ

м. «ВДНХ», проспект Мира, 119.

10 июня. 20.00.

От 2500.

Фестиваль

В День России, 12 июня, в городских парках Москвы пройдут выступления артистов, бесплатные тренировки, конкурсы и др. Подробные программы мероприятий для отдыха всей семьей появятся на этой неделе на сайтах парков. Вечером обещают праздничный салют. Еще одна хорошая новость: в праздничные дни, 12 и 13 июня, в Москве будет солнечно и тепло: +25 °С.

12 июня. Вход: свободный.

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