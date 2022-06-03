Афиша Москвы: книжная ярмарка и концерт Перукуа

Хорошая книга, как известно, и развлекает, и развивает, и лишний раз в этом можно убедиться на книжном фестивале на Красной площади. В торговых рядах представят более 100 тысяч книг. Здесь вы также найдете множество тематических площадок: «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Антикварная и букинистическая книга», «Москва — Библиотека», «История Отечества», «Музейная линия», «Комиксы», «Главная сцена»…

Можно будет ознакомиться с новинками, побывать на встречах с авторами. Свои новые книги представят Павел Басинский, Алексей Иванов, Алексей Варламов, Сергей Шаргунов, Александр Архангельский, Эдвард Радзинский, Александр Друзь, Шамиль Тарпищев, Карен Шахназаров и десятки других известных людей. На «Главной сцене» свои программы представят ведущие столичные театры. Будут специальные музыкально-литературные композиции к юбилеям Корнея Чуковского, Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной.

м. «Охотный Ряд», Красная площадь.

3 — 6 июня. Вход: свободный.

Концерт

Австралийская певица Перукуа выступит в Москве с программой «Голос любви». Зрителей ждет мультимедийное шоу: голограмма из световых частиц, которая повторяет движения артистки на сцене; трансляция на потолок зала проекции звездного неба с эффектом падающих звезд; цветовое и графическое оформление концерта будет считывать движения Перукуа и звук ее голоса и меняться в зависимости от эмоций. Приятные сюрпризы будут ждать зрителей в фойе еще до начала шоу.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

5 июня 18.00. От 1900.

Спектакль

Спектакль Театра Куклачева «Котобум» можно посмотреть в прямом онлайн-эфире. По сюжету хулиганы попадают в загадочный мир кошек и с ними начинают происходить чудеса — общение с мяукающей братией сделает из героев добрых, порядочных и счастливых людей.

Театр Куклачева

м. «Выставочная», Кутузовский проспект, 25.

3 — 26 июня. 12.00. 14.00. От 500.

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