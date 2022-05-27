Афиша Москвы: концерт Газманова и рыбный фестиваль

На Москву надвигаются «Ясные дни»

Народный артист Олег Газманов дает сольный концерт в первый день лета. Петь он будет и проверенные временем хиты — «Эскадрон», «Есаул», «Офицеры», «Единственная», «Мама», «Ясные дни», и новые песни — «На закате плачет мачо», «Отбой», «Скорая помощь» и другие композиции. Газманову 70 лет (его новый музыкальный альбом называется «7:0»), но, как говорится, а кто даст? Артист энергично двигается по сцене, до сих пор выполняет все свои фирменные прыжки и поет вживую.

КЦ «Меридиан»,

м. «Калужская», ул. Профсоюзная, 61,

1 июня, 19:00,

От 1500 рублей.

Фестиваль

На гастрономическом фестивале «Рыбная неделя» можно купить свежую, соленую, копченую рыбу от производителей Дальнего Востока, Якутии, Мурманска, Астрахани, Черноморского побережья и Тихоокеанского региона. Также здесь можно c пользой провести время. Будет 390 кулинарных мастер-классов, 220 творческих мастер-классов, 190 выступлений на сцене.

Шеф-повара крутых ресторанов будут учить готовить модные рыбные блюда; в мастерской живописи научат рисовать морские пейзажи; опытные мастера покажут, как делать оригами в виде морских звезд, плести снасти, вязать морские узлы. Мероприятия пройдут на Тверском бульваре, на Манежной площади, в Климентовском переулке. Всего 23 площадки.

Полное расписание в соцсетях и на сайте moscowseasons.com.

27 мая — 5 июня,

Вход свободный.

Спектакль

Еще в конце апреля в Театре на Малой Бронной состоялась премьера спектакля «Таня» режиссера Константина Богомолова. Билеты было не достать. А на майские и июньские показы еще можно попасть. Это пьеса Алексея Арбузова об истории женской любви и жизни. Таня ради мужа бросила учебу, растеряла друзей, а потом узнала о его измене и начала новую жизнь. В разное время роль Тани в театре и кино исполняли Алиса Фрейндлих, Ольга Яковлева, Дарья Семенова. А в новом спектакле главную роль играет молодая актриса Анна Патокина.

Театр на Малой Бронной,

м. «Тверская», ул. Малая Бронная, 4,

28 мая, 3, 12 июня,

19:00,

От 2000 рублей.

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