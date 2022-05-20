Афиша Москвы: концерт Сюткина и велофестиваль

Валерий Сюткин дает концерт с ансамблем Light Jazz. Музыкант исполнит свои хиты, а также композиции из известных советских кинофильмов — песни, которые звучали в радиоприемниках и на танцевальных площадках страны в 60-е в исполнении Майи Кристалинской, Тамары Миансаровой, Леонида Утесова и Муслима Магомаева. Вы услышите такие хиты, как «Я шагаю по Москве», «Московские окна», «Три года ты мне снилась», «Дорогие мои москвичи», «Ребята 70-й широты» и, конечно же, «Король Оранжевое лето».

ФЦ «Москва»

м. «Багратионовская», ул. Барклая, 9.

24 мая. 19.00.

От 1500.

Фестиваль

На велофестивале есть шанс познакомиться с интересными людьми и нескучно провести время. В полдень на проспекте Сахарова откроется фестивальный городок, который расположится со стороны Площади трех вокзалов. Здесь участников будет ждать полноценный семейный праздник — со стартовым городком, музыкой, фуд-кортами, конкурсами, розыгрышем подарков. В час дня стартует велосипедная прогулка по перекрытому Садовому кольцу — можно прийти со своим великом или взять напрокат.

Проспект Сахарова

м. «Сретенский бульвар».

21 мая. 12.00 — 16.00.

Бесплатно.

Концерт

У народного артиста Дениса Мацуева так много поклонников, что билеты на его выступления достать непросто, но на ближайший концерт знаменитого пианиста-виртуоза шанс попасть еще есть. В этот вечер артист разделит сцену со своими коллегами и друзьями: скрипачом Гайком Казазяном, альтистом Сергеем Полтавским и виолончелистом Александром Раммом. В этот вечер будет звучать музыка великих композиторов — Шумана, Листа, Штрауса.

Консерватория имени Чайковского

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Большая Никитская, 13.

27 мая. 19.00.

От 5000.

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