Афиша: премия «Жара Music Awards» и концерт в память о Евгении Мартынове

Также можно сходить на спектакль по рассказу Евгения Замятина 1915 года о крестьянке.

«Жара Music Awards»

Премию вручат за музыкальные достижения по итогам 2021 года. Голосование шло онлайн. Награждение и концерт продлятся три часа, будет идти телевизионная съемка. Запланированы выступления Басты, Jony, Егора Крида, Григория Лепса, Николая Баскова, Полины Гагариной, Димы Билана, Лолиты и многих других артистов. Обещают шоу: современные технологии и спецэффекты. Ведущие премии — Дима Масленников и Юлия Барановская.

«Крокус Сити Холл»,

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

17 мая. 20.00.

От 1400.

Спектакль

«Чрево» — это спектакль по рассказу Евгения Замятина 1915 года о крестьянке, которая замужем за нелюбимым мужчиной намного старше ее. Страсть, любовь, вожделение, страх смерти, преступление и наказание, женщина и мужчина, душа и тело — вот темы, которые анализирует постановка. Роли исполняют Артем Быстров, Ольга Литвинова, Антон Лобан. Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

МХТ им. Чехова

м. «Театральная», Камергерский переулок, 3, стр. 1.

14, 15, 26 мая. 19.00.

От 1000.

Концерт в память о Евгении Мартынове

В мае этого года певцу и композитору исполнилось бы 74 года. Популярный в СССР артист умер молодым — в 42. А его песни живут: «Яблони в цвету», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери», «Белая сирень», «Аленушка», «Соловьи поют, заливаются», «Мамины глаза» и многие другие.

В Зале церковных соборов они прозвучат в исполнении известных артистов, участников телепроектов «Голос» и «Романтика романса», лауреатов фестиваля «Отчий дом» имени Евгения Мартынова. Концерт состоится в сопровождении оркестра.

Зал церковных соборов храма Христа Спасителя

м. «Кропоткинская», ул. Волхонка, 15.

15 мая. 18.00.

От 700.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.