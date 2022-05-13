Афиша: премия «Жара Music Awards» и концерт в память о Евгении Мартынове

«Жара Music Awards»
Премию вручат за музыкальные достижения по итогам 2021 года. Голосование шло онлайн. Награждение и концерт продлятся три часа, будет идти телевизионная съемка. Запланированы выступления Басты, Jony, Егора Крида, Григория Лепса, Николая Баскова, Полины Гагариной, Димы Билана, Лолиты и многих других артистов. Обещают шоу: современные технологии и спецэффекты. Ведущие премии — Дима Масленников и Юлия Барановская.
- «Крокус Сити Холл»,
- м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
- 17 мая. 20.00.
- От 1400.
Спектакль
«Чрево» — это спектакль по рассказу Евгения Замятина 1915 года о крестьянке, которая замужем за нелюбимым мужчиной намного старше ее. Страсть, любовь, вожделение, страх смерти, преступление и наказание, женщина и мужчина, душа и тело — вот темы, которые анализирует постановка. Роли исполняют Артем Быстров, Ольга Литвинова, Антон Лобан. Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».
- МХТ им. Чехова
- м. «Театральная», Камергерский переулок, 3, стр. 1.
- 14, 15, 26 мая. 19.00.
- От 1000.
Концерт в память о Евгении Мартынове
В мае этого года певцу и композитору исполнилось бы 74 года. Популярный в СССР артист умер молодым — в 42. А его песни живут: «Яблони в цвету», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери», «Белая сирень», «Аленушка», «Соловьи поют, заливаются», «Мамины глаза» и многие другие.
В Зале церковных соборов они прозвучат в исполнении известных артистов, участников телепроектов «Голос» и «Романтика романса», лауреатов фестиваля «Отчий дом» имени Евгения Мартынова. Концерт состоится в сопровождении оркестра.
- Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
- м. «Кропоткинская», ул. Волхонка, 15.
- 15 мая. 18.00.
- От 700.
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