Афиша: «Московская весна» и День Победы

А в Московском театре иллюзии - премьера для детей.

До 10 мая вы еще можете успеть посетить площадки фестиваля «Московская весна». Все мероприятия проводятся бесплатно. Обещают 1450 часов мастер-классов, 580 выступлений на сцене, 50 спортивных состязаний и развлечений. Посетителей ждет много необычного — например, можно будет записаться в школу юного мореплавателя.

Также на площадках фестиваля будет уделено немало внимания Дню Победы — театральные постановки, мюзиклы, концерты. А еще будут работать кулинарные школы, курсы дизайна, вокальные и танцевальные мастер-классы, академия мюзикла, эколаборатория и многое другое.

Подробности на сайте moscowseasons.com/

4 — 10 мая.

Бесплатно.

Концерт

В День Победы в Москве пройдет большой концерт симфонического оркестра Мариинского театра, дирижер — Валерий Гергиев. Это выступление станет частью церемонии закрытия Московского пасхального фестиваля. В исполнении знаменитого коллектива прозвучат произведения выдающихся композиторов.

Зарядье

м. «Китай-город», ул. Варварка, 6, стр. 4.

9 мая. 19.00.

От 1000.

Спектакль

Московский театр иллюзии представляет спектакль для детей «Женитьба Кощея». В музыкальной постановке темный колдун Кощей решил жениться на красавице Матрене, но этой затее помешает богатырь Ерема. Баба-яга предскажет будущее, русалки станцуют под аккомпанемент морского оркестра, Соловей-разбойник попробует всех обхитрить. Как это принято в Театре иллюзии, в некоторых сценах герои не обойдутся без помощи зрителей.

КЦ «Зодчие»

м. «Молодежная», ул. Партизанская, 23.

14 мая. 12.00.

От 400.

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