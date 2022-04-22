Афиша Москвы: Кармен для Ляйсан и сольник Наргиз

Кармен для Ляйсан
Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева представляет танцевальное шоу Carmen P.S. — переосмысление и продолжение всемирно известной истории Проспера Мериме. В постановке соединены элементы современной хореографии, традиционного испанского танца и медиаарта. Специально для проекта созданы костюмы и декорации, которые переносят зрителей в мир Кармен. В качестве режиссера-постановщика выступила Анастасия Вядро, музыку написал Райан Оттер, ну а идейным вдохновителем и продюсером проекта стала, разумеется, Ляйсан Утяшева.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
- 25 апреля. 20.00.
- От 1500.
Концерт
Наргиз — одна из самых известных выпускниц шоу «Голос». Тату по всему телу и вокальный диапазон 5 октав — такую артистку сложно с кем-то перепутать. Певица дает большой клубный концерт в столице, который обещает стать очень эмоциональным мероприятием, ведь, как утверждает артистка, свой концерт она проживает как новую жизнь.
- «16 тонн»
- м. «Улица 1905 года», ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1.
- 23 апреля. 21.00.
- От 1500.
Турнир
Восьмой благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра» состоится в олимпийском комплексе «Лужники» (Северный спортцентр, поле № 2). Участниками турнира станут 12 любительских команд, представляющих ведущие российские компании. Играть в этот день будут и знаменитости, так как проводит турнир футбольный клуб звезд эстрады «Старко». Среди организаторов и участников много звездных имен — Илья Авербух, Эдгард Запашный, Виктор Гусев, Дмитрий Маликов, Валерий Сюткин… Помимо собственно футбольных матчей, будут доступны игровые, развлекательные и информационные площадки, где семьи участников смогут активно отдохнуть. Цель турнира — сбор средств для тяжелобольных детей.
- «Лужники»
- м. «Спортивная», ул. Лужники, 24, стр. 8.
- 23 апреля. 11.00.
- Вход свободный.
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