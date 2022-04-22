Афиша Москвы: Кармен для Ляйсан и сольник Наргиз

А в «Лужниках» состоится восьмой благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра».

Кармен для Ляйсан

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева представляет танцевальное шоу Carmen P.S. — переосмысление и продолжение всемирно известной истории Проспера Мериме. В постановке соединены элементы современной хореографии, традиционного испанского танца и медиаарта. Специально для проекта созданы костюмы и декорации, которые переносят зрителей в мир Кармен. В качестве режиссера-постановщика выступила Анастасия Вядро, музыку написал Райан Оттер, ну а идейным вдохновителем и продюсером проекта стала, разумеется, Ляйсан Утяшева.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

25 апреля. 20.00.

От 1500.

Концерт

Наргиз — одна из самых известных выпускниц шоу «Голос». Тату по всему телу и вокальный диапазон 5 октав — такую артистку сложно с кем-то перепутать. Певица дает большой клубный концерт в столице, который обещает стать очень эмоциональным мероприятием, ведь, как утверждает артистка, свой концерт она проживает как новую жизнь.

«16 тонн»

м. «Улица 1905 года», ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1.

23 апреля. 21.00.

От 1500.

Турнир

Восьмой благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра» состоится в олимпийском комплексе «Лужники» (Северный спортцентр, поле № 2). Участниками турнира станут 12 любительских команд, представляющих ведущие российские компании. Играть в этот день будут и знаменитости, так как проводит турнир футбольный клуб звезд эстрады «Старко». Среди организаторов и участников много звездных имен — Илья Авербух, Эдгард Запашный, Виктор Гусев, Дмитрий Маликов, Валерий Сюткин… Помимо собственно футбольных матчей, будут доступны игровые, развлекательные и информационные площадки, где семьи участников смогут активно отдохнуть. Цель турнира — сбор средств для тяжелобольных детей.

«Лужники»

м. «Спортивная», ул. Лужники, 24, стр. 8.

23 апреля. 11.00.

Вход свободный.

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