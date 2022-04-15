Афиша: концерт Полины Гагариной и спектакль Егора Дружинина

Также все желающие могут сходить на выставку кошек и собак.

Поет и танцует Полина Гагарина

Полина Гагарина два дня подряд поет в большом столичном клубе — это концерты для любителей жарких танцев, которые закончатся далеко за полночь. Молодежи к такому режиму не привыкать, а вот те, кому за тридцать, могут вспомнить молодость.

Гагарина исполнит хиты — «Вчера», «Обезоружена», «Смотри» и др., а также презентует премьеру «Навсегда». Среди клубных вариантов билетов на Гагарину есть дуплекс: абонемент за 2100 рублей, по которому можно пройти на апрельский концерт Полины, а потом и на майское выступление Niletto.

16 и 23 апреля у Гагариной еще два концерта в Подмосковье — в Подольске и Мытищах: вдруг вам эти площадки удобнее.

Gipsy, м. «Кропоткинская», Болотная наб., 3, стр. 1.

15, 16 апреля. 23.00.

От 1600.

Выставка

Выставка-пристройство «Домой» поможет кошкам и собакам из приютов для животных найти хозяев. Четвероногие друзья мечтают уехать в свой новый дом, где о них будут заботиться. В выставке участвуют 50 кошек и 50 собак, посмотреть на них можно заранее на сайте благотворительного фонда помощи животных «Дарящие надежду». Предварительно оцените свои силы — готовы вы к совместному проживанию с новым четвероногим членом семьи?

Даниловская мануфактура

м. «Тульская», Варшавское шоссе, 9, стр. 1Б.

Корпус «Кноп».

16 апреля. 12.00 — 17.00.

Бесплатно.

Театр

Спектакль без слов «Всюду жизнь» в постановке хореографа и режиссера Егора Дружинина. На сцене — сам маэстро Дружинин и большой коллектив танцоров и актеров. К примеру, в постановке танцуют и играют победитель последнего сезона шоу «Танцы» Алексей Мечетный, актеры Анжелика Каширина и Джемал Тетруашвили и многие другие. Притчу играют без слов, потому что в этой истории все и так понятно: на шестерых свободных мужчин приходится пятнадцать одиноких женщин, каждый ищет себе пару и все мешают друг другу.

Культурный центр «Строгино»

м. «Строгино», ул. Маршала Катукова, 8.

17 апреля. 19.00.

От 500.

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