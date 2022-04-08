Афиша: концерт, посвященный Михаилу Кругу, и художественная ярмарка «Арт Москва»

Событие недели

В этом году 7 апреля культовому шансонье Михаилу Кругу исполнилось бы 60 лет. Поклонники называли его королем русского шансона. Его песни «Владимирский централ», «Золотые купола» и «Кольщик» до сих пор остаются самыми популярными произведениями в «авторитетном» жанре.

На концерте прозвучат лучшие песни Круга в новых аранжировках, а исполнят их звезды, и не только шансона. Петь в этот вечер будут вдова музыканта Ирина Круг и его сын Александр, а также Михаил Шуфутинский, Олег Газманов, Лолита, группы «Бутырка» и «Лесоповал», Вика Цыганова, Настасья Самбурская, Александр Устюгов и многие другие артисты. Кстати, на концерте будет проводиться телевизионная съемка, так что у зрителей есть шанс попасть в кадр и увидеть себя потом на голубом экране.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

8 апреля. 20.00.

От 1500.

Ярмарка

В столице открывается художественная ярмарка «Арт Москва». В ней принимают участие более 100 российских галерей, представляющих произведения как современного, так и классического искусства. Изучить ювелирные тренды тоже можно — представлены украшения из драгоценных камней 30 известных российских брендов. Что еще можно увидеть на ярмарке? Например, картину «Спаситель» Владимира Маковского, написанную в 1890 году по заказу императора Александра III и его жены Марии Федоровны для храмового комплекса в Харьковской губернии. Или картину «Птичий двор» (XVII век) художника Мельхиора де Хондекутера из частной коллекции художника Светланы Антоновой. Полотно оценивается в 600 000 евро.

Гостиный Двор

м. «Охотный Ряд», ул. Ильинка, 4.

13 — 17 апреля.

12.00 — 21.00.

500.

Спектакль

«Сказка о белом Тигре» в постановке Московского государственного театра иллюзий — это спектакль для детей с захватывающим сюжетом, музыкой композитора Дениса Новикова, крутыми видеоэффектами. Главная героиня сказки с помощниками должна вырвать из рук злодея волшебное зеркало, способное разрушить чары и расколдовать тигра.

КЦ «Зодчие»

м. «Молодежная», ул. Партизанская, 23.

16 апреля. 12.00.

От 400.

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