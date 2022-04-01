Афиша Москвы: концерт Шатунова и фестиваль «Энергия открытий»

Билеты на концерт Юрия Шатунова раскупили моментально, но после снятия ковидных ограничений при посещении культурно-массовых мероприятий они вновь появились в продаже — теперь можно продавать все места в зале. Экс-солист группы «Ласковый май» в последнее время редко выступает на родине, так как с женой и детьми живет в Германии. Шатунов в отличной физической форме, а голос у него такой же, как в прошлом веке. Юрий Шатунов поет свои старые хиты и презентует новые песни.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

2 апреля, 19:00.

От 2000.

Фестиваль

На втором международном музыкальном фестивале «Энергия открытий» состоится сразу несколько премьер. Так, 4 апреля Дмитрий Миллер сыграет главную роль композитора Алексея Животова в музыкальном спектакле режиссера Дмитрия Сердюка «Жизнь подо льдом». Драма посвящена трагической судьбе композитора-авангардиста Алексея Животова.

Его музыка в спектакле прозвучит в исполнении симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Кондрашева. 5 апреля премьера мультимедийного спектакля «Игры теней». Актеры Кузьма Котрелев, Роза Хайруллина и Данил Стеклов вместе с симфоническим оркестром сыграют спиритический сеанс, посвященный трагической судьбе выдающегося русского композитора-авангардиста Владимира Дешевова.

Московский международный дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

4–5 апреля, 19:00.

От 700.

Группа «На-На»

Группа «На-на» будет петь свои старые и новые хиты на сцене, а в зале ожидается Бари Алибасов. Эпатажный продюсер обещает даже пригласить на это выступление «подругу дней своих суровых» Лидию Николаевну Федосееву-Шукшину. Алибасов никогда не отказывает поклонникам в фото. Заодно сможете расспросить Бари Каримовича о его самочувствии и участии в ток-шоу — что правда, а где вымысел. Ну и потанцевать под «Фаину» и «Упала шляпа».

Театр «Золотое кольцо»

м. «Дмитровская», ул. Тимирязевская, 17.

2 апреля в 19:00.

От 2000.

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