Афиша Москвы: «Ночь театров» и концерт Агутина

Также москвичи могут сходить на ретрошоу «Дискотека Союз».

Вечером 26 марта в столице начнется акция «Ночь театров». 27 марта — День театра, поэтому для зрителей подготовили большую программу. В Театре имени Ермоловой авторы премьерного спектакля «(Не)идеальный Че» — писатель Александр Цыпкин и режиссер Талгат Баталов — проведут встречу со зрителями.

В «Ленкоме» и Театре кукол Образцова пройдут экскурсии по театру и закулисью. В театре «Модерн» — спектакль-квест «Цветочки зла», а также стихи в исполнении актеров. В «Театре Луны» — показ спектакля Сергея Проханова «Я… скрываю», в театре «Русская песня» — экскурсия — квест для детей «Четыре богатыря» с хороводами и играми.

Вход на все мероприятия бесплатный, но нужна предварительная регистрация — информация на официальных сайтах театров. Расписание — на сайте mos.ru в разделе «Афиша».

Концерт

Певец и композитор Леонид Агутин будет выступать для поклонников два дня подряд. Такое по нынешним временам рискнет сделать не каждый исполнитель, но у Леонида масса поклонников еще с прошлого века. К тому же петь и танцевать после отмены ограничений в концертных залах теперь можно без масок.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

25, 26 марта. 20.00. 19.00.

От 2000.

Шоу

Для любителей поностальгировать в одном шоу выступят почти все звезды прошлого: Александр Добрынин, Татьяна Овсиенко, группы «Мираж», «Белый орел», «Комбинация», «Божья коровка», «Мечтать» и многие другие. Более двадцати артистов в трехчасовом ретрошоу «Дискотека Союз» будут развлекать зрителей песнями и танцами.

«Главсlub»

м. «Площадь Гагарина», ул. Орджоникидзе, 11.

26 марта. 20.00.

От 900.

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