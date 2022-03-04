Афиша Москвы: Масленица в столице и шоу «Я нравлюсь женщинам»

Событие недели

Григорий Лепс, Стас Михайлов и Эмин подготовили праздничную программу для женщин на 8 Марта. Будет много сольных песен и дуэтов. Шоу называется «Я нравлюсь женщинам». У каждого из трех ярких исполнителей своя аудитория — преимущественно женская, поэтому зрители в зале соберутся разных возрастов. Единственное место в Москве, где в этот день женщины будут дарить цветы мужчинам. Говорят, что некоторые женщины просят у мужей в подарок билет на этот концерт.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино»,

ул. Международная, 20.

8 марта. 20.00.

От 2500.

Масленица

На этой неделе отмечаем широкую Масленицу! На специально оборудованных площадках на улицах Москвы будут печь блины, откроют торговые ряды, пройдут мастер-классы, анимационная программа, выступления артистов и фольклорных коллективов. В городе открыто больше 20 площадок, на каждой есть игры и мероприятия для детей.

Будут театрализованные представления с проводами зимы, шествиями ряженых. К примеру, в медовом домике на ВДНХ можно будет попробовать разные сорта меда; на Крутицком подворье организуют подвижные игры, построят снежные крепости, покажут, как в древности мастера делали игрушки и украшения; в Измайловском кремле гулять будут с 11 утра — блины, ледяные столбы, сжигание чучела.

Адреса площадок и расписание мероприятий вашего района уточняйте на сайте moscowseasons.com.

Спектакль

Премьерный спектакль «С кошелочкой» поставил Марк Розовский по одноименному рассказу Фридриха Горенштейна. В главной роли Татьяна Кузнецова, жанр — ретрокомедия. Экскурс по советским магазинам помогает вспомнить и историю, и политику, и нравы тех лет. Интерес главной героини Авдотьюшки сосредоточен как раз на продовольственных магазинах. Всем, кто родом из СССР, будет любопытно вспомнить и сравнить ощущения.

Театр «У Никитских ворот»

м. «Арбатская», ул. Большая Никитская, 23/9.

7 марта, 9 апреля. 19.00.

От 1000.

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