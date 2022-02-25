Афиша Москвы: «Дискотека 80 — 90-х» и 55-летие Виктора Дробыша

Фестиваль

Ностальгия по хитам молодости способствует продажам билетов на фестивали с участием звезд эстрады прошлого. Проект «Имена на все времена» презентует шоу «Дискотека 80 — 90-х». Знакомые всем с детства хиты исполнят Андрей Державин, Рома Жуков, Ольга Зарубина, Игорь Наджиев, Светлана Лазарева, Михаил Муромов, Александр Айвазов…

Прозвучат песни, которые наизусть помнят все 40 — 50-летние: «Не плачь, Алиса», «Чужая свадьба», «Я люблю вас, девочки», «Яблоки на снегу», «На теплоходе музыка играет», «Лилии» и другие.

Концертный зал на Новом Арбате

м. «Смоленская»,

ул. Новый Арбат, 36/9.

26 февраля. 19.00.

От 2000.

Спектакль

«Норма» — совместный проект Театра на Бронной и «Мастерской Брусникина». Имейте в виду: спектакль по первому роману Владимира Сорокина предназначен исключительно для аудитории 18+! Состоит спектакль из двух актов: первый — текстово-хореографический; второй — моноспектакль Евгения Стычкина.

Оба в сопровождении оркестровой музыки. Эта постановка — энциклопедия патологий советского человека. Режиссер Максим Диденко объясняет: «Понятие нормы, с одной стороны, статичное, но в то же время текущее: норма постоянно меняется, время течет, жизнь идет, мы меняемся и не замечаем, как нормой становится то, что какое-то время назад было невозможно представить. Русский человек привыкает порой к радикальным и ужасающим вещам, и хочется это исследовать».

Театр на Бронной

м. «Электрозаводская», пл. Журавлева, 1.

1 марта. 19.00.

От 1500.

Событие недели

Продюсер и композитор Виктор Дробыш отпразднует 55-летие на сцене. На самом деле 55-й день рождения Дробыш отметил еще в прошлом году, но звезды часто переносят большие шоу, особенно в пандемию, вот и концерт по случаю юбилея известного композитора не стал исключением.

Поздравлять виновника торжества будут не только артисты, которые исполняют песни Дробыша, но и просто его друзья и коллеги. Петь будут Валерия (на фото — с Дробышем), Кристина Орбакайте, Лолита, Стас Пьеха, Егор Крид, Николай Носков, Глюкоза, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков и многие другие.

«ВТБ Арена Динамо»

м. «Динамо»,

Ленинградский проспект, 36.

26 февраля. 19.00.

От 2000.

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