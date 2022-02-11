Афиша Москвы: шоу «Уральских пельменей» и концерт в День святого Валентина

А Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана на исходе зимы будет поднимать настроение всем любителям джаза.

Шоу «Уральские пельмени» гастролирует по стране, а на этой неделе экс-кавээнщики показывают две новые программы в Москве. На концертах ведется телесъемка, а значит, у пришедших на шоу зрителей есть шанс попасть в телевизор. Покажут эти выпуски на канале СТС в ближайшие праздники — 23 февраля и 8 Марта.

Программы, как водится у «пельменей», получили названия, которые уже сами по себе заставляют улыбнуться: «Галина красная» и «Бабье вето». Но, конечно, одними названиями юмористический потенциал новых шоу не исчерпывается. Это публике постараются доказать звездные «пельмени»: Дмитрий Брекоткин (на фото — слева), Дмитрий Соколов, Вячеслав Мясников, Андрей Рожков, Ксения Корнева, Роман Постовалов (на фото — справа) и другие.

БКЗ «Космос»,

м. «ВДНХ», пр-т Мира, 150,

10–13 февраля, 20:00,

От 4400.

Шоу

В День святого Валентина все эстрадные звезды соберутся на праздничный концерт в Кремлевском дворце. Влюбленных будут поздравлять Валерия, Владимир Пресняков, Николай Басков, Клава Кока, Лолита, Зиверт, Алсу, Ани Лорак, группа Artik&Asti и другие музыканты.

Кремлевский дворец,

м. «Библиотека им. Ленина»,

ул. Воздвиженка, 1,

14 февраля, 19:00,

От 1000.

Концерт

Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана на исходе зимы будет поднимать настроение всем любителям джаза. Места зрителей — за столиками, перед которыми играют музыканты. В репертуаре коллектива огромное количество музыки, как эксклюзивной авторской, так и всемирно известной, в аранжировках Николая Левиновского и Виталия Долгова.

Джаз-клуб Игоря Бутмана,

м. «Таганская»,

ул. Верхняя Радищевская, 21,

14, 28 февраля, 20:30,

От 1500.

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