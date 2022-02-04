Афиша Москвы: Премьера Агузаровой и Спиваковский читает «Ревизора»

Событие недели

59-летняя королева рок-н-ролла теперь выступает редко. И вот впервые за несколько лет Агузарова дает концерт. Пока есть места и на танцполе, и в VIP-ложе — правда, уже в четыре раза дороже. Артистка поет старые хиты: «Верю я», «Ленинградский рок-н-ролл», «Старый отель», «Желтые ботинки», но будут и новые песни. Жанна все также энергична и умеет удивить экстравагантными образами. Вход на концерт по QR-коду (как и на все мероприятия).

«Главклуб»

м. «Ленинский проспект», ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

5 февраля. 20.00.

От 2000.

Спиваковский читает «Ревизора»

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский любит читать для зрителей произведения известных писателей. Он приглашает на литературный вечер, где при участии Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова будет читать комедию Николая Гоголя «Ревизор». Актер вживается в разноплановые роли и образы, используя в качестве партнера по сцене музыку.

Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

4 февраля. 19.00.

От 500.

Классическая музыка

В Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в пятницу сразу два концерта в честь именитых музыкантов. Пройдут они в разных залах. В проекте «Музыка сквозь поколения» ко дню рождения Федора Шаляпина будут исполнять арии, романсы русских и зарубежных композиторов. А на концерте памяти народного артиста Валентина Снегирева будет звучать музыка Игоря Стравинского, Богуслава Мартину и других композиторов.

Московская консерватория, м. «Арбатская», ул. Б. Никитская, 13.

4 февраля, 19.00.

От 300.

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