Афиша в Москве: Кадышева и Пенкин дадут большие концерты

Концерт

62-летняя Надежда Кадышева докажет, что находится в отличной музыкальной форме. Программу Кадышева назвала «Лучшие песни», выступать будет в своем театре «Золотое кольцо». Надежда уже пообещала поднять всем зрителям настроение и зарядить оптимизмом. Народная артистка России исполнит, помимо прочих, такие шлягеры, как «Течет ручей», «Я не колдунья», «Широка река» и «Заплутавшее счастье».

«Золотое кольцо».

м. «Дмитровская», ул. Тимирязевская, 17.

29 января 19:00.

От 1700.

Шоу

Сергей Пенкин будет в сопровождении Академического Большого концертного оркестра им. Силантьева (художественный руководитель и главный дирижер — Александр Клевицкий). Зрители услышат произведения из русской и зарубежной классики, а также многие хиты артиста в современных аранжировках для большого симфонического оркестра, в том числе и авторские композиции самого Пенкина. 10 февраля музыканту исполнится 61 год, концерт — подарок на день рождения себе и своим поклонникам.

Московский международный ом музыки.

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

11 и 12 февраля, 19:00.

От 3500.

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