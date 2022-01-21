Афиша Москвы: музыкальный спектакль «Эбеновая кожа» и акция «С новым котом!»

Столичный марафон

В Москве всю неделю будет идти XVI детский фестиваль искусств «Январские вечера». Праздник для детей и родителей, на котором развлечений хватит и для тех, кто уже занимается творчеством, и для тех, кто только пока выбирает увлечение по душе. Главная задача — увлечь малышей и подростков театром, музыкой, живописью. Выступают и юные музыканты, художники, артисты, и уже именитые.

Мероприятия запланированы самые разные. 23 января — сказка «Двенадцать месяцев» в исполнении народной артистки России Юлии Рутберг, рок-вокалиста Саши Виста и оркестра «Гнесинские виртуозы» под управлением Михаила Хохлова с участием детей. Перед концертом — выставка живописи. 26 и 27 января для детей, которые хотят попробовать себя в роли художника, работает творческая мастерская «Рисуем музыку». В этой мастерской дети рисуют то, что играют другие дети. Будут спектакли и концерты, общение с юными лауреатами различных творческих конкурсов. Мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках, расписание на сайте фестиваля janvechera.ru.

КЦ «Зарядье»

м. «Китай-город», ул. Варварка, 6, стр. 4.

23 — 30 января.

От 300.

Музыкальный спектакль «Эбеновая кожа»

Спектакль «Эбеновая кожа» организаторы представляют как африканский эмоциональный вечер, в котором будет много музыки, поэзия и световой перформанс. Стихи Николая Гумилева об Африке в исполнении актрисы Юлии Пересильд прозвучат под аккомпанемент древних африканских музыкальных инструментов. Пересильд воплотит и женские, и мужские образы поэзии Гумилева.

Дом музыки

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

23 января и 9 марта. 19.00.

От 3000 руб.

Акция «С новым котом!»

Так называется онлайн-акция фонда помощи бездомным животным. Если у вас были планы завести котика, то теперь самое время — заодно задобрите хозяина года из семейства кошачьих Тигра (по Восточному календарю). Выбрать четвероногого члена семьи можно сначала на сайте фонда, а потом и познакомиться лично. Коты и кошечки разных возрастов и характеров привиты и приучены к лотку.

Познакомиться с котиками можно на сайте happynewcat.rayfund.ru.

18 — 30 января.

Бесплатно.

Спектакль «Женитьба. Трагедия»

Премьерная постановка в Театре на Таганке интригует названием, ведь первоисточник — пьеса Гоголя, а это комедия. Спектакль поставил режиссер Андрей Гончаров: «Сегодня чувствуется, что институт брака требует перезагрузки, переосмысления. Мы должны задать один вопрос: для чего жениться или выходить замуж? И честно себе ответить: а что мы сами хотим от женитьбы? Детей, стакана воды в 85 лет?

Ежедневного бесплатного секса? Или чего-то еще — но чего? В каком-то смысле дилемма жениться или убежать в окно — это наше «быть или не быть».

Театр на Таганке

м. «Таганская», ул. Земляной Вал, 76/21, стр. 1.

21, 22 января. 19.00.

От 500.

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