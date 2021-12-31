Афиша Москвы: Дед Мороз приглашает на каток

Фестиваль

В кинотеатре «Художественный» в праздники пройдет кинофестиваль, в рамках которого пройдет показ рождественских хитов Голливуда и современной новогодней классики. В программе и советская «Золушка» 1947 года, и российская премьера американской «Лакричной пиццы» режиссера Пола Томаса Андерсона с Брэдли Купером и Шоном Пенном в главных ролях. Расписание фестиваля и время сеансов — на сайте кинотеатра.

«Художественный»

м. «Арбатская», Арбатская площадь, 14, стр. 1.

29 декабря — 9 января.

От 750.

На улицах столицы начался фестиваль «Путешествие в Рождество». Развлечения на любой вкус: 21 карусель, 18 катков, площадки для керлинга, и все это бесплатно. На Кузнецком Мосту, рядом с ЦУМом, появилась галерея елок, которые нарядили дизайнеры, художники и даже артисты балета. На Площади Революции площадка декорирована в стиле «купеческое Рождество». На 20 площадках работают ярмарки и стоят сияющие шале: в них детвору ждет Дед Мороз, которому можно рассказать о своих мечтах и желаниях. Все мероприятия проводятся с соблюдением мер антиковидной безопасности.

Адреса площадок и расписание на сайте https://moscowsea-sons.com

29 декабря — 9 января.

Вход свободный.

Шоу

До пандемии Ефим Шифрин обычно улетал на праздники к родне в Израиль, но теперь это невозможно. Зато у поклонников Шифрина появилась возможность незадолго до боя курантов увидеть его старые и новые номера, насмеявшись на год вперед.

КЗ «Космос»

м. «ВДНХ», пр-т Мира, 150.

31 декабря. 16.00.

От 800.

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