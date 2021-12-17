Афиша Москвы: Дед Мороз по-пушкински и премьера в театре иллюзий

Дед Мороз по-пушкински

С 18 декабря в Государственном музее А. С. Пушкина начинаются сразу пять экскурсионно-развлекательных новогодних программ для детей. Во время экскурсий по старинному особняку можно узнать, как праздновали Новый год и Рождество в пушкинское время, какие подарки дарили друг другу, сыграть в популярные 200 лет назад игры и разучить модные тогда танцы, научиться святочным гаданиям. Дети и родители смогут составить поздравительное письмо в стиле XIX века и составить обращение к Деду Морозу, сделать своими руками подарок и елочную игрушку в винтажном стиле. Будет и хоровод с песнями, и викторина. Площадки и время проведения экскурсий — на сайте pushkinmuseum.ru.

Государственный музей А. С. Пушкина

м. «Кропоткинская», ул. Пречистенка, 12/2.

18 — 30 декабря.

500.

Шоу

Московский Театр иллюзий поставил «Сказку о белом Тигре». История о том, что в Новый год с каждым из нас может произойти чудо. У главной героини сказки доброе сердце, поэтому у нее все получится. В лесу храбрая девочка сразится с колдуном, встретит заколдованного белого тигра, найдет новых друзей, побывает на балу у Белой Королевы. Будут чудеса и превращения, видеоэффекты и красочные костюмы. Сюжет поддерживает новогодняя музыка композитора Дениса Новикова.

КЦ «Зодчие»

м. «Молодежная», ул. Партизанская, 23.

18 — 30 декабря,

5 — 6 января. 12.00, 14.30, 17.00. От 400.

Спектакль

Спектакль «Дыхание памяти» по рассказу Ивана Бунина «Холодная осень» из цикла «Темные аллеи». Режиссер и хореограф Родион Барышев поставил танцевально-драматический спектакль с участием актрисы Нелли Уваровой и девяти мировых звезд бального танца. Они расскажут повесть о любви, русской женщине, значимых исторических событиях языком пластики и танца. Сценография, арт-инсталляции и черно-белая киноэстетика постановки погружает зрителя в исторический контекст событий.

Театр имени Пушкина

м. «Маяковская»,

Тверской бульвар, 23.

20 декабря. 19.00.

От 1500.

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