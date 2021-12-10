Афиша Москвы: «Главный новогодний концерт» и детский спектакль-квест

Событие недели

Шоу под названием «Главный новогодний концерт» объединит на одной сцене молодых артистов и ветеранов эстрады. Телеверсию концерта покажут потом на Первом канале, так что у тех, кто попадет на шоу, будет шанс увидеть себя по ящику. Есть дорогие билеты за столиками с шампанским, а также по доступным ценам — на балконах. В этом году в концерте будут принимать участие Ани Лорак (на фото), Лев Лещенко, Стас Михайлов, Лариса Долина, Мот, Клава Кока, Алексей Воробьев, А’Studio, «Хор Турецкого», Dabro и другие звезды.

«Крокус Сити Холл».

М. «Мякинино», ул. Международная, 20.

13 декабря. 20:00.

От 1500 р.

Спектакль

Детей теперь можно удивить только чем-то очень необычным. И в этом году такой шанс дает иммерсивный спектакль-квест «Новогодний детектив. Тайна Снежной королевы». Пространство мультимедийного «Союзмультпарка» на ВДНХ превратится в сцену для актеров и зрителей — участников детективной истории. Публике предстоит найти и соединить части магического кристалла, который похитила и разбила на множество осколков Снежная королева. Фрагменты кристалла спрятаны в разных локациях. Каждый пройденный этап квеста поможет участникам приблизиться к главной цели — спасти Новый год. Действие спектакля развернется в интерактивных видеоинсталляциях с ожившими 3D-героями.

«Союзмультпарк» на ВДНХ.

М. «ВДНХ», пр-т Мира, 119, стр. 7.

16–30 декабря. 10:30–18:30.

От 1500 р.

Концерт

Юрий Башмет и Константин Хабенский выступают в программе, где классическая музыка соединена с актерской игрой. В первом отделении прозвучит квартет «Смерть и девушка» Франца Шуберта в переложении Густава Малера для струнного оркестра в исполнении ансамбля «Солисты Москвы». Хабенский прочтет отрывки из пьесы Альбера Камю «Калигула». Во втором отделении пришедших на концерт ждет еще больше сюрпризов.

Московский международный дом музыки.

М. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.

13 декабря, 19:00.

От 4000 р.

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