Афиша Москвы: «Главный новогодний концерт» и детский спектакль-квест

Событие недели
Шоу под названием «Главный новогодний концерт» объединит на одной сцене молодых артистов и ветеранов эстрады. Телеверсию концерта покажут потом на Первом канале, так что у тех, кто попадет на шоу, будет шанс увидеть себя по ящику. Есть дорогие билеты за столиками с шампанским, а также по доступным ценам — на балконах. В этом году в концерте будут принимать участие Ани Лорак (на фото), Лев Лещенко, Стас Михайлов, Лариса Долина, Мот, Клава Кока, Алексей Воробьев, А’Studio, «Хор Турецкого», Dabro и другие звезды.
- «Крокус Сити Холл».
- М. «Мякинино», ул. Международная, 20.
- 13 декабря. 20:00.
- От 1500 р.
Спектакль
Детей теперь можно удивить только чем-то очень необычным. И в этом году такой шанс дает иммерсивный спектакль-квест «Новогодний детектив. Тайна Снежной королевы». Пространство мультимедийного «Союзмультпарка» на ВДНХ превратится в сцену для актеров и зрителей — участников детективной истории. Публике предстоит найти и соединить части магического кристалла, который похитила и разбила на множество осколков Снежная королева. Фрагменты кристалла спрятаны в разных локациях. Каждый пройденный этап квеста поможет участникам приблизиться к главной цели — спасти Новый год. Действие спектакля развернется в интерактивных видеоинсталляциях с ожившими 3D-героями.
- «Союзмультпарк» на ВДНХ.
- М. «ВДНХ», пр-т Мира, 119, стр. 7.
- 16–30 декабря. 10:30–18:30.
- От 1500 р.
Концерт
Юрий Башмет и Константин Хабенский выступают в программе, где классическая музыка соединена с актерской игрой. В первом отделении прозвучит квартет «Смерть и девушка» Франца Шуберта в переложении Густава Малера для струнного оркестра в исполнении ансамбля «Солисты Москвы». Хабенский прочтет отрывки из пьесы Альбера Камю «Калигула». Во втором отделении пришедших на концерт ждет еще больше сюрпризов.
- Московский международный дом музыки.
- М. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8.
- 13 декабря, 19:00.
- От 4000 р.
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