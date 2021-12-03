Афиша Москвы: съемки «Песни года» и концерт Максима Галкина

По традиции 1 и 2 января на канале «Россия» покажут фестиваль «Песня года», на съемки которого может попасть любой. На концерт пускают только при наличии QR-кода и паспорта. В этом году споют Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Дима Билан, Ани Лорак, Николай Басков, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Стас Михайлов, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, София Ротару и многие другие. Будет и Валерий Леонтьев (на фото), который благодаря вакцинации перенес ковид в легкой форме.

Сначала выступление мэтров эстрады планировали снимать 4 декабря в одном концерте с молодежью. Но потом поющих звезд соцсетей перенесли в отдельный концерт — на 5 декабря. В этот день выступят Дава, Хабиб, Аня Покров, Валя Карнавал, Ваня Дмитриенко и многие другие.

«Мегаспорт»

м. «ЦСКА», Ходынский бульвар, 3.

4 декабря. 18.00.

5 декабря. 14.00.

От 1000.

Концерт

Юморист, шоумен, телеведущий и певец — вот такой многогранный артист Максим Галкин. У него большой концерт. Обещают злободневный, гибкий юмор и традиционные задушевные беседы с публикой. В программе — миниатюры, репризы, театральные зарисовки, новые номера и любимые зрителями постановки.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

3 декабря. 19.00.

От 3500.

Спектакль

В Театре наций премьерные показы спектакля «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова в постановке канадского режиссера Робера Лепажа. Из-за пандемии работа над спектаклем поделилась на две части. В декабре 2019-го артисты и техническая команда провели первые репетиции в Квебеке на базе многопрофильной творческой компании Робера Лепажа Ex Machina, в июне 2021 года работа продолжилась в дистанционном режиме, а с ноября — на сцене Театра наций. В главных ролях — Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков и Дмитрий Сердюк.

Театр наций

м. «Пушкинская», Петровский переулок, 3.

9, 10, 11 декабря. 19.00.

От 6900.

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