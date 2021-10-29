Афиша Москвы: выставка самых огромных тыкв и фестиваль современного искусства

Выставка самых огромных тыкв, выращенных в разных регионах страны, проходит в «Аптекарском огороде». Все экспонаты — победители первого всероссийского конкурса по выращиванию тыкв-гигантов. Фото или видео с тыквой Огромена станет хитом ваших соцсетей. Огромена весит 692 кг — говорят, что это мировой рекорд.

Самая большая тыква всех времен и выставок выращена в подмосковных Луховицах. Выставлены на всеобщее обозрение и прочие удивительные тыковки, а также другие плоды осеннего урожая и осенние цветы — хризантемы, георгины. В Хеллоуин по традиции здесь пройдут мастер-классы по росписи тыкв и вырезанию правильной тыквы для «бесовского» праздника.

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

м. «Проспект Мира», проспект Мира, 26, стр. 1.

27 октября — 7 ноября.

10.00 — 20.00.

От 400.

Фестиваль

В программе международного детского фестиваля современного искусства «Территория. Kids» — российские и зарубежные спектакли, выставки и даже опера. Расписание насыщенное, мероприятия пройдут на разных московских площадках. К примеру, 28 и 29 октября подростки из центра современного танца «Цех» покажут пластический спектакль «Там, где деревья выше домов». Юные артисты будут искать ответ на важные вопросы: как будущее зависит от настоящего, что такое быть нужным. Расписание и место проведения мероприятий — на официальном сайте фестиваля.

27 — 31 октября.

От 700.

Экскурсия

Познавательные прогулки на свежем воздухе лучше всего совершать с экскурсоводами. Северный речной вокзал — красивое и интересное место. Во время экскурсии по недавно отреставрированному дворцу и прилегающей к нему территории можно услышать массу любопытных историй, сделать эффектные фото на фоне кораблей.