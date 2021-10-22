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Афиша Москвы: Большой фестиваль мультфильмов и концерт-съемка шоу «Прожекторпэрисхилтон»

Кроме того, московский театр «Ленком» Марка Захарова отпразднует 40-летие легендарного спектакля «Юнона и Авось».

Афиша Москвы: Большой фестиваль мультфильмов и концерт-съемка шоу «Прожекторпэрисхилтон»
Фото: предоставлено организаторами

12 дней в столице будет идти 15-й Большой фестиваль мультфильмов. Покажут все разнообразие мировой анимации — в конкурсной программе больше трехсот фильмов. Пройдут премьеры полнометражных мультфильмов, готовы тематические подборки авторской анимации. Будет большая программа для детей и родителей.

Покажут не только российские и зарубежные мультфильмы, еще будут семинары и мастер-классы от наших и заграничных режиссеров и художников. Готовят к работе Фабрику мультфильмов онлайн, где любой желающий сможет создать свой небольшой анимационный фильм вместе с учителями-мастерами. Все посмотреть можно онлайн на платформе multfest.online.

  • Адреса и время показов также уточняйте на сайте.
  • 28 октября — 8 ноября.
  • 890 (абонемент).

Концерт

Концерт-съемка шоу под названием «Прожекторпэрисхилтон» — это юмор и сарказм от Ивана Урганта, Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна. Когда-то они шутили в телеэфире, а теперь развлекают публику в таком составе в концертном зале. Обещают обсуждать актуальные темы из текущей повестки СМИ и соцсетей, а в финале — музыкальный номер.

  • «Крокус Сити Холл»
  • м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
  • 24 октября. 20.00.
  • От 3000.

Спектакль

Московский театр «Ленком» Марка Захарова отпразднует 40-летие легендарного спектакля «Юнона и Авось» юбилейным спектаклем на концертной сцене. Рок-опера была поставлена Марком Захаровым. На сцену в этот вечер выйдут актеры Дмитрий Певцов, Игорь Миркубанов, Семен Шкаликов, Александра Волкова, Алена Митрошина, ансамбль «Аракс».

  • «Крокус Сити Холл»
  • м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
  • 22 октября. 20.00
  • От 3000.

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