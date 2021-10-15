Афиша Москвы: фестиваль кино и концерт группы Dabro

На международном фестивале социального кино «Лампа» можно и кино посмотреть, и встречи с режиссерами и актерами посетить — со зрителями будут общаться Екатерина Шпица, Александр Петров, Виктор Добронравов и другие звезды. В шорт-лист фестиваля вошли работы из России, Германии, Израиля, Великобритании, США, Индии и других стран.

Девиз фестиваля в этом году — «Город светлее с кино». В короткометражках рассказывают истории людей, которые делают мир лучше, вдохновляют других своим примером. Фильмы можно выбрать на любой вкус — игровые, документальные, анимационные.

Расписание, регистрация и билеты — на сайте фестиваля.

Центр документального кино

м. «Парк культуры», Зубовский б-р, 2, стр. 7.

15 — 18 октября.

Концерт

Группа Dabro с live-бендом представляют большую сольную программу с презентацией альбома «Юность» и хитами «На часах ноль-ноль», «Поцелуй», «Мой путь», «Мне глаза ее нравятся», «Думать о тебе».

Продюсеры Dabro — авторы и исполнители, родные братья Иван и Михаил Засидкевичи. Песня «Юность» стала лидером всех стриминговых сервисов, а клип на эту песню набрал более 170 миллионов просмотров.

100 мирового YouTube.

Известия Hall

м. «Пушкинская», Пушкинская площадь, 5.

16 октября. 20.00.

1500.

Экскурсия

Актриса Юлия Пересильд улетела в космос на съемки фильма «Вызов», и тут же взлетел интерес к космической теме. Удовлетворить его можно во время прогулки на ВДНХ — там рядом с павильоном № 20 работает интерактивный музейный комплекс «Буран».

Находится он внутри макета орбитального корабля «Буран БТС-001». В музее можно не только смотреть фильм о легендарном ракетоплане, но и управлять его посадкой. Это кульминация экскурсии — роль пилота космического челнока достается любому желающему.

С помощью специальной программы можно почувствовать себя космонавтом, осуществляющим посадку «Бурана» на космодроме Байконур. Программа полностью имитирует реальную посадку корабля, состоявшуюся 15 ноября 1988 года. Билеты продают только онлайн на сайте ВДНХ.

ВДНХ

м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119.

Вторник — воскресенье.

11.00 — 20.00.

150 — 300.

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