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Афиша Москвы: концерт Лещенко и военно-исторической фестиваль

Также москвичей ожидает концерт группы «Винтаж».

Афиша Москвы: концерт Лещенко и военно-исторической фестиваль
Фото: предоставлено организаторами

Впервые народный артист Лев Лещенко выступит на клубной сцене. Мэтр советской и российской эстрады подготовил специальную программу «Верните мне мой 1977-й». Лев Валерьянович исполнит свои хиты, среди которых «Надежда», «Прощай», «Соловьиная роща», «Родительский дом», «Команда молодости нашей»,

«До свиданья, Москва!» и многие другие. Будут неожиданные гости и звездные дуэты — это сюрприз от Лещенко. Также в программе диджей-сет от Федора Фомина.

  • ГлавСlub
  • м. «Ленинский проспект», ул. Орджоникидзе, 11.
  • 9 октября. 20.00.
  • От 1000.

Фестиваль

В эти выходные будет интересно побывать в деревне Бородино. На территории музея-заповедника пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции «Москва за нами. 1941 год». Он посвящен событиям битвы за Москву (сентябрь 1941 — апрель 1942 года). Участники клубов военно-исторической реконструкции воссоздадут с исторической точностью эпоху Великой Отечественной войны — познакомят с вооружением советской и немецкой армий, предложат отведать солдатской каши и согреться теплым чаем полевой кухни. Гостей ждет яростный бой: реконструкция эпизода битвы за Москву с участием мототехники и авиации, с гулом моторов, автоматными перестрелками и яркими пиротехническими эффектами.

  • Музей-заповедник «Бородинское поле»
  • Московская обл., Можайский р-н, деревня Бородино.
  • 9, 10 октября.
  • 10.00 — 17.30.
  • 300.

Концерт

«Плохая девочка» и другие хиты группы «Винтаж» прозвучат в новом шоу Instinct. «Это будет дерзко и сексуально — совсем не похоже на то, что группе уже 15 лет!» — говорит Анна Плетнева.

«Винтаж» объединит онлайн- и оффлайн-формат шоу — участниками концерта станут и зрители в зале, и поклонники из разных уголков мира.

  • Клуб 1930
  • м. «Серпуховская», пер. Партийный, 1, корп. 6.
  • 10 октября. 19.00.
  • От 2200.

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