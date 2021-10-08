Афиша Москвы: концерт Лещенко и военно-исторической фестиваль

Впервые народный артист Лев Лещенко выступит на клубной сцене. Мэтр советской и российской эстрады подготовил специальную программу «Верните мне мой 1977-й». Лев Валерьянович исполнит свои хиты, среди которых «Надежда», «Прощай», «Соловьиная роща», «Родительский дом», «Команда молодости нашей»,

«До свиданья, Москва!» и многие другие. Будут неожиданные гости и звездные дуэты — это сюрприз от Лещенко. Также в программе диджей-сет от Федора Фомина.

ГлавСlub

м. «Ленинский проспект», ул. Орджоникидзе, 11.

9 октября. 20.00.

От 1000.

Фестиваль

В эти выходные будет интересно побывать в деревне Бородино. На территории музея-заповедника пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции «Москва за нами. 1941 год». Он посвящен событиям битвы за Москву (сентябрь 1941 — апрель 1942 года). Участники клубов военно-исторической реконструкции воссоздадут с исторической точностью эпоху Великой Отечественной войны — познакомят с вооружением советской и немецкой армий, предложат отведать солдатской каши и согреться теплым чаем полевой кухни. Гостей ждет яростный бой: реконструкция эпизода битвы за Москву с участием мототехники и авиации, с гулом моторов, автоматными перестрелками и яркими пиротехническими эффектами.

Музей-заповедник «Бородинское поле»

Московская обл., Можайский р-н, деревня Бородино.

9, 10 октября.

10.00 — 17.30.

300.

Концерт

«Плохая девочка» и другие хиты группы «Винтаж» прозвучат в новом шоу Instinct. «Это будет дерзко и сексуально — совсем не похоже на то, что группе уже 15 лет!» — говорит Анна Плетнева.

«Винтаж» объединит онлайн- и оффлайн-формат шоу — участниками концерта станут и зрители в зале, и поклонники из разных уголков мира.

Клуб 1930

м. «Серпуховская», пер. Партийный, 1, корп. 6.

10 октября. 19.00.

От 2200.

Смотрите также: