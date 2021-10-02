Вышел тизер фильма «Орел и Решка» с Александром Гудковым и Александрой Бортич в главных ролях

Александр Гудков и Саша Бортич появились в первом тизере полноэкранного фильма по мотивам шоу «Орел и Решка».

Поклонники актеров помнят, как летом Бортич и Гудков делились забавными Stories из Турции. К слову, подобными роликами ранее хвасталась и Екатерина Варнава. Она тоже оказалась причастной к новому проекту Нателлы Крапивиной.

Экс-директор Светланы Лободы вместе с Владимиром Масловым, Александром Емельяновым и другими продюсерами организовали съемки полнометражной картины «Орел и Решка».

Режисером фильма о путешествиях на золотую карту и 100 долларов стал Вазген Каграманян.

Первый тизер предстоящего фильма показал«КиноПоиск». Согласно сюжету, популярная передача оказывается на грани закрытия.

Чтобы спасти проект, продюсеру шоу пришлось рискнуть и организовать съемки в одной из самых закрытых стран мира.

Отметим, что в фильме также сыграет Александр Молочников. Он исполнит роль ведущего программы. Второго ведущего изобразит Александра Бортич. А Александр Гудков выступит в роли режисера.

Фильм станет общедоступным в новогодние каникулы следующего года.

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