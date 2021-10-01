Афиша Москвы: День пожилого человека и концерт австралийской певицы

Пенсионеры гуляют

В Москве День пожилого человека отмечать будут не только 1 октября, но и еще пару дней прихватят. Для пенсионеров мероприятия пройдут и онлайн, и на площадках города. Мероприятия «Песни прошлых лет», ретровечеринки, уроки живописи пройдут в разных районах города.

В проекте «Московское долголетие» для пенсионеров полно интересных новинок: английский язык, акварельная живопись, дыхательная гимнастика, аэробика, бальные танцы, зумба, большой теннис и другие занятия. Все мероприятия проводятся для москвичей бесплатно. Дата и время: на сайте mos.ru.

Спектакль

В премьерной постановке музыкальной комедии «12 стульев» заняты звезды разных поколений. На некоторых персонажей по два актера, так как звезды — народ занятой: Остап Бендер — Антон Шагин и Сергей Астахов, Киса — Николай Добрынин и Даниил Спиваковский, Елена Боур — Лариса Удовиченко, мадам Грицацуева — Надежда Бабкина, Эллочка Людоедка — Нонна Гришаева и Ксения Дежнева. На сцене обещают знакомый сюжет в сложных декорациях, будут звучать фольклорные песни, а юмор, танцы и песни 30-х годов прошлого века переплетаются с современностью.

Театр «Русская песня»

м. «Проспект Мира», Олимпийский проспект, 14.

5 и 30 октября. 19.00.

От 1500.

Концерт

Концерты австралийской певицы Перукуа поклонники сравнивают с выступлениями Плавалагуны — инопланетной дивы в фильме «Пятый элемент». От этники и джаза Перукуа легко переходит к поп-хитам вроде Be Yourself, сделанным в содружестве с саунд-продюсерами, работавшими с Кристиной Агилерой и Coldplay. Перукуа — автор «вокальной йоги» и покажет пару упражнений на концерте.

«Крокус Сити Холл»

м. «Мякинино», ул. Международная, 20.

3 октября. 17.00.

От 2400.

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