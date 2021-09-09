Острота, юмор и никакой цензуры: участницы  «Женский стендап» выступят в амфитеатре ВДНХ  

Участницы популярного проекта выступят в Зеленом театре на ВДНХ.

Лето 2021 года стало знаковым для рейтингового шоу ТНТ «Женский стендап». За три сезона существования, участницы проекта впервые отправились с гастролями по России с концертами.

9 сентября в 20:00 на сцену Зеленого театра на ВДНХ выйдут ведущие комики проекта: Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Мария Маркова, Варвара Щербакова, Сауле Юсупова, Саша Муратова, Надя Джабраилова, Маргарита Родина, Карина Мейханаджян и Белла Малу.

Концерт пройдет в амфитеатре под открытым небом. Только в живую можно в полную силу оценить остроту и юмор. И никакой цензуры и телевизионных ограничений.

Девушки помогут взглянуть на привычные женские проблемы через призму юмора, высмеют стереотипы семейной жизни и материнства, обсудят мужчин и их взгляды на женщин.

А еще расскажут всю правду о сексуальности, дружбе и работе. У зрителей появится уникальная возможность услышать шутки из новой программы.

Большой концерт шоу ТНТ «Женский стендап» пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Зрительских зал можно посещать только в масках и соблюдая социальную дистанцию. На входе бесконтактно проверят температуру. Все зрительские места предварительно обработаю антисептиком.

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