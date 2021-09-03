Афиша Москвы: Хабенский и книга каменных джунглей

В эти выходные на основной сцене МХТ имени Чехова зрители увидят музыкальный спектакль «Поколение Маугли» по мотивам сказки Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя, сталкиваясь с философией и жизненными принципами самых разных персонажей. «Поколение Маугли» — благотворительный проект, который уже много лет существует под руководством Константина Хабенского. Вместе со ста юными актерами на сцену выйдут Екатерина Гусева, Баста, Алексей Кортнев и сам Хабенский.

МХТ им. Чехова;

м. «Театральная», Камергерский пер., 3, стр. 1;

4 сентября — 14:00, 19:00, 5 сентября — 19:00;

От 3000 р.

Фестиваль

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» идет всю неделю. Но выходные на фестивале будут особенно насыщенными: днем — соревнования по конному спорту, выступления Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка, вечером — лидер «Рамштайна» Тилль Линдеманн собственной персоной. Планируется много мероприятий, которые будут интересны детям — к примеру, пони-эстафета, на которые можно попасть бесплатно. Вход на фестиваль — только по QR-коду.

Расписание мероприятий на сайте spasstower.ru

1–5 сентября.

С 13:00.

Бесплатно с 11:00 до 15:30. От 1500 р. — на вечерние шоу.

Концерт

Музыкальный рок-фестиваль «Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка» пройдет сразу на нескольких площадках ВДНХ. Состоится множество концертов, где выступят российские и зарубежные рок-музыканты. В эти выходные поют: Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, группы «Воскресение», Crossroadz, Дмитрий Четвергов, Николай Арутюнов, Лариса Долина, Alex Carlin Band (США), Tony Watkins & Smokebreakers (Ирландия) и многие другие.

ВДНХ

М. ВДНХ, пр-т Мира, 119.

4, 5 сентября. С 11:30.

От 200 р.

Смотрите также: