Афиша Москвы: Наргиз под открытым небом и премьера в театре на Таганке

После «Голоса» Наргиз Закирова давно уже стала самостоятельной звездой. У артистки яркий имидж, харизма, голос. А еще публика любит ее манеру общения со зрителями: на концертах певица предельно откровенна. В этот раз она выступает после вызванного пандемией длительного перерыва да еще и под открытым небом. Наргиз признается: «Мой первый сольный концерт после паузы состоится в Москве через несколько дней. Не могу передать словами свои волнения и переживания…»

Зеленый театр ВДНХ

м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119.

8 августа. 19:00.

От 1500.

Спектакль

Увидеть Ларису Долину этим летом на театральной сцене можно в роли миссис Ловетт в постановке мюзикла Стивена Сондхайма «Суини Тодд». Сюжет многим знаком. Бенджамин Баркер работал брадобреем, был женат на красавице Люси, которая родила ему дочку Джоанну. Но на Люси положил глаз судья Терпин и отправил брадобрея на каторгу.

В отчаянии Люси травит себя мышьяком, а дочь оказывается под опекой судьи. Через 15 лет брадобрей бежит из тюрьмы — теперь его зовут Суини Тодд, и он должен отомстить…

Московский театр на Таганке

м. «Таганская», ул. Земляной Вал, 76/21.

10 августа. 19:00.

От 2000.

Фестиваль

В программе шестого ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Традиция» спектакли, концерты, мастер-классы… В частности, солистка «Новой Оперы» Елена Терентьева представит концерт «Музыка в лучших традициях». Также в фестивале участвуют Захар Прилепин, Леонид Якубович, Олег Шишкин и другие.

Музей-заповедник А.С. Пушкина

Одинцовский район, село Захарово. Музей-заповедник А.С. Пушкина, усадьба Захарово.

21 августа, 11:00–21:00.

Бесплатно.

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