Афиша Москвы: звездный фестиваль Summer Sound и премьера в театре имени Моссовета

Танцы с QR-кодом

С этих выходных на территории дизайн-завода «Флакон» начинается серия концертов фестиваля Summer Sound. Пятое лето подряд москвичи и гости столицы смогут потанцевать под отличную музыку под открытым небом. Особенно важно это в пандемию. Из-за нынешней ситуации с коронавирусом организаторы заявили, что фестиваль пройдет в формате COVID-Free, то есть для посещения необходим QR-код. Тем, у кого он есть, можно позавидовать, ведь афиша фестиваля впечатляет. Вот только малая ее часть: 31 июля — «Кровосток», 1 августа — Matrang, 10 августа — Хаски, 15 августа — Zivert. Полное расписание — на сайте «Флакона» и фестиваля.

Флакон

м. «Дмитровская», ул. Большая Новодмитровская, 36.

31 июля — 22 августа. 20.00.

От 1300.

Спектакль

«Фрекен Жюли» — премьерный спектакль, в название которого вынесена героиня пьесы шведского драматурга Августа Стриндберга. Это история падения графской дочери, ставшей на одну ночь любовницей отцовского лакея. В XIX веке ее запрещали как слишком натуралистическую. В ролях: Лилия Волкова и Павел Усачев.

Театр имени Моссовета

м. «Маяковская», ул. Большая Садовая, 16.

31 июля. 4 августа. 19.00.

3000.

Выставка

У стен ГУМа появился сад скульптур — здесь открылась выставка паблик-арта «Красный сад». Так начался второй фестиваль ГУМ-Red-Line, цель которого — показать разные направления современного искусства. За ленд-арт отвечает Николай Полисский, московский концептуализм представляет Андрей Филиппов, медиаискусство, мимикрирующее под садовую скульптуру, — Аристарх Чернышев.

Галерея ГУМ-Red-Line

м. «Охотный Ряд», Красная площадь, 3.

28 июля — 31 августа. 10.00 — 22. 00.

Бесплатно.

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