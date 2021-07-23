Афиша Москвы: фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ и концерт памяти Высоцкого

Также по субботам в течение двух месяцев можно бесплатно всей семьей смотреть фильмы фестиваля «Кино без барьеров».

На фестивале искусств «Вдохновение» на ВДНХ программа большая: спектакли, концерты, поэтические вечера, танцы, балет. Покажут мультимедийный спектакль «1926» о платоническом романе между Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком. В главных ролях — Елизавета Боярская и Анатолий Белый. «33 сестры» — это перформанс театральной компании «Немхат»: молодые женщины будут делиться проблемами и рассуждать на актуальные темы. Постановка «Апрель» — по песням Виктора Цоя.

Будут развлечения и для детей, и для взрослых. Все дни фестиваля в парке «Останкино» доступны инсталляции художника и режиссера Ксении Перетрухиной. По территории будут расставлены пять фанерных кубов. Кубики все время недовольны: одному не нравится решительно все, другой негодует, а третий беспрерывно хочет поучать. Вход на многие мероприятия бесплатный, но требует предварительной регистрации на сайте ВДНХ. Там же — расписание. Часть спектаклей можно будет посмотреть в онлайн-формате.

ВДНХ

м. «ВДНХ», пр. Мира, 119.

22 июля — 1 августа.

Бесплатно.

Фестиваль

Кинофестиваль

Теперь по субботам в течение двух месяцев можно бесплатно всей семьей смотреть фильмы фестиваля «Кино без барьеров». Показы идут в пространстве Образовательного центра музея современного искусства. Организаторы так обозначили свою цель: «Мы приглашаем на просмотры доброго кино, рассказывающего о жизни людей с инвалидностью». Программа разнообразная. Обязательна регистрация на мероприятия: mmoma.ru

Образовательный центр музея современного искусства

м. «Маяковская», Ермолаевский переулок, 17.

4 июля — 11 сентября.

14.30 — 21.00.

Бесплатно.

Концерт

В 41-ю годовщину смерти Владимира Высоцкого состоится концерт памяти артиста «Я, конечно, вернусь». Концерт пройдет в оранжерее на ВДНХ. «Большой Каретный», «Лирическая», «О друге», «Гимнастика» и другие песни Высоцкого прозвучат в исполнении оркестра «Глобалис» и приглашенных солистов.

ВДНХ

м. «ВДНХ», пр. Мира, 119.

25 июля. 21.00.

От 1200.

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