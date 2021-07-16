Афиша Москвы: театральный квартирник Ксенофонтовой и «Интуиция» с Хабенским

«Интуиция» — это проект, где звучат монологи людей, которые только что умерли и попали на тот свет. Они делятся своими последними воспоминаниями, расстраиваясь, что многого не успели — помириться с женой, признаться в поступке, за который им стыдно…

Все хотят вернуться назад и исправить что-то в свой последний день. Два ангела, стажер и инструктор, слушают эти комические и трагические истории, чтобы принять сложное решение — одного умершего можно будет отправить назад. Уход их неизбежен, но если прислушаться к интуиции, то, возможно, удастся что-то исправить в этот самый последний день. Монологи людей с того света прочтут их автор, писатель Александр Цыпкин, актер Константин Хабенский и его жена, актриса МХТ им. Чехова Ольга Литвинова.

«Гоголь-центр»,

м. «Курская», ул. Казакова, 8,

16, 17 июля, 19:00, 21:00,

От 1500.

Спектакль

Театральный квартирник с участием заслуженной артистки России Елены Ксенофонтовой продлится полтора часа. Звезда сериала «Кухня» будет развлекать зрителей удивительными историями, музыкой, рассуждениями о жизни, творчестве и любви. Прозвучат рассказы о том, как случай помог найти дорогу в жизни, получить желанную роль. Гость вечера — композитор и пианист Тимур Исмагилов.

Центральный дом актера,

м. «Смоленская», ул. Арбат, 35,

16 июля, 19:20,

От 2000.

Прогулка

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» сразу две выставки. На первой можно любоваться красивейшими пеларгониями. Также в саду проходит выставка декоративно-лиственных растений от сильнейших цветоводов Москвы. Здесь представлены хосты, лилии, розы, злаки, папоротники, гейхеры, подофиллы, астильбы, роджерсии, декоративные кустарники самых разнообразных форм, размеров. Одним словом, глаза разбегаются! А запахи какие! Ну и фотографии получатся здесь не хуже, чем в экзотическом путешествии.

«Аптекарский огород»,

м. «Проспект Мира»,

С 14 июля по 15 августа. 10:00–21:00,

400.

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