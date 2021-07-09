Афиша Москвы: концерт StandUp и цирк Никулина

Не только в выходные, но и в будни команда StandUp Msk организует выступления на свежем воздухе участников популярных стендап-шоу. Концерт бесплатный, платить надо только за то, что съешь за вечер. Возможен заказ одного блюда или напитка. На этой неделе большинство выступлений пройдет в кафе в парке «Сокольники». Среди выступающих — Александр Копченов, Вадим Постильный, Рамис Ахметов, Никита Дубровский и многие другие.

Расписание и обязательная бронь места — на standupmsk.com;

7 июля — 11 июля. 20:00;

Бесплатно.

Цирк

В июле и августе в цирке Юрия Никулина программа с оптимистичным названием «Все будет хорошо!» Весь вечер на манеже клоун Анатолий Окулов, номера — от жонглеров и акробатов до эквилибристов и воздушных гимнастов. Будут и дрессированные животные: собаки и кошки, лошади, попугаи и медведи.

Цирк Никулина на Цветном бульваре;

м. «Цветной бульвар», Цветной бульвар, 13;

7 июля — 28 августа;

от 1500.

Спектакль

С июля почти все театры ушли в отпуск, но еще можно посмотреть громкую премьеру. Владимир Машков поставил в Театре Олега Табакова «Страсти по Бумбарашу». В 1993 году спектакль впервые появился в афише Театра Олега Табакова и шел 18 лет.

Табаков хотел, чтобы спектакль вернулся в репертуар театра с молодыми артистами. И вот это случилось. «Наплевать, наплевать, надоело воевать, ничего не знаю, моя хата с краю» — стихи автора пьесы «Страсти по Бумбарашу» Юлия Кима положены на музыку Владимиром Дашкевичем. Вернулся Бумбараш с Первой мировой войны в родную деревню — ни дома, ни невесты. Там шла другая война — гражданская. Как быть и что делать тому, кто не хочет больше воевать, — непонятно. В спектакле занята почти вся труппа театра — 45 человек.

Театр Олега Табакова;

м. «Сухаревская», Малая Сухаревская площадь, 5;

9, 10 июля, 19:00;

От 6000.

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