Афиша Москвы: премьера в «Золотом кольце» и выставка пушистиков

Этим знойным летом лучше гулять на свежем воздухе, а в окружении красивых растений это делать вдвойне приятнее. С конца июня и до 5 июля в столице пройдет выставка роз. Розы здесь необычных и традиционных расцветок, форм. А еще в Ботаническом саду зацвело розовое дымное дерево! Есть часовые экскурсии в группах не более 15 человек по летнему саду и оранжереям — тем, кто на них отправится, расскажут о самых интересных экземплярах в коллекциях сада.

«Аптекарский огород»

м. «Проспект Мира», проспект Мира, 26, стр. 1.

Ежедневно. 10.00 — 21.00.

От 300.

Шоу

Зрителей, пришедших на спектакль «Биение. Сердце. Биение», пригласят в Буэнос-Айрес, чтобы погрузить гостей в атмосферу настоящей аргентинской милонги. В Москве созданы декорации, в точности воссоздающие Сан-Тельмо, знаменитый танго-район Буэнос-Айреса. В зрительном зале будут расставлены столики, выставлены аутентичные закуски.

Театр «Золотое кольцо»

м. «Дмитровская», Тимирязевская ул., 17.

1, 7, 8 июля. 20.00.

От 3600.

Братья меньшие

Традиционную выставку кошек и собак отменили из-за пандемии, но выбрать себе четвероногого друга из приюта все равно можно. Можно поехать в приют: выбрать ближайший к дому, узнать правила и время посещений и договориться о визите. Лучше заранее определить, что для вас самое важное в питомце: размер, возраст, пол, отношения с собаками, кошками, детьми.

Есть проверенные животные — их фото и биография имеются в каталоге благотворительного фонда «Подарок судьбы». У каждой собаки или кота есть свой куратор — телефон вы найдете в профиле животного. Например, у годовалого кота Томаса нет скрытых инфекций, он привит и здоров, отдается строго по договору с возможностью отслеживать дальнейшую судьбу.

Где искать друга: vsemposobake.ru.

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